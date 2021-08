​Google is niet oké met sugardaddies: apps niet meer welkom

Als je nog een sugardaddy zoekt, doe dat dan in de komende maand, want iedereen met een Android-smartphone heeft via de legale wegen straks geen toegang meer tot sugardating-apps. Google haalt apps waarmee je op zoek kunt naar iemand die jou wil voor je geld, of iemand die jou daarvoor geld wil geven, uit zijn app-winkel.

Om precies te zijn implementeert het vanaf 1 september nieuw beleid dat voorschrijft dat apps die “het mogelijk maken compensatie te geven voor seksuele relaties” niet meer welkom zijn in de Play Store. Dat is slecht nieuws voor een heleboel apps, zoals Sugar Daddy Dating, Sugar Match, My Sugar Daddy en Spoil. Dit is slechts een kleine selectie, want er zijn enorm veel initiatieven waarmee mensen die van deze levensstijl houden elkaar kunnen vinden.

Google Play-beleid

In principe is de Play Store op dit moment ook al niet oke met apps die diensten promoten die geïnterpreteerd kunnen worden als seksuele uitingen in ruil voor compensatie, maar nu wordt er expliciet gemaakt dat het ook gaat om apps die draaien om “gecompenseerde dating of seksuele regelingen waarbij een deelnemer wordt verwacht of geïmpliceerd om geld, geschenken of financiële steun te verstrekken aan een andere deelnemer ('sugardating’')”.

Dit aangepaste Google Play-beleid komt ook met ander veranderd beleid. Het wil ontwikkelaarsaccounts die langer dan een jaar inactief zijn verwijderen. Gaat het om een account dat een app heeft gemaakt met duizenden installaties of recente in-app-aankopen, dan verwijdert Google ze niet. Google doet dat niet uit het niets: ontwikkelaars krijgen zestig, dertig en zeven dagen voor het gebeurt een notificatie om ze te waarschuwen. Het enige wat ze hoeven te doen is even inloggen op hun account om te laten zien dat ze nog wel actief zijn.









Fotocredits: Greyerbaby