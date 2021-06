Het populairste speeltje voor vrouwen

Alhoewel de keuze op het gebied van seksspeeltjes enorm is, en alleen maar verder toeneemt, is er eentje die al jarenlang de hitlijsten fier aanvoert. Vibrators zijn er niet voor niets in zoveel verschillende uitvoeringen. Vrijwel iedere vrouw heeft er wel ervaring mee, en heeft er minimaal eentje in huis. Gelukkig is er door het enorme aanbod ook genoeg variatie mogelijk.

Als het maar trilt

De meeste speeltjes die worden verkocht, zijn nog altijd bedoeld voor vrouwen. Voor hen is een climax bereiken vaak net wat lastiger dan voor mannen, en dus is het niet vreemd dat makers van speeltjes zich in eerste instantie op hen richten.

De belangrijkste eigenschap voor speeltjes die specifiek voor vrouwen zijn bedoeld, en dan met name degenen die als doel hebben een climax te bereiken, is de aanwezigheid van trillingen. Niet zo vreemd, want die staan erom bekend dat zij een flink handje kunnen helpen. De vorm, daar heb je volop keuze in, en ook de manier van trillen kun je steeds vaker volledig aan je eigen voorkeur aanpassen.

Er zijn toys die trillen waarbij een heel duidelijke knipoog aanwezig is, zoals het badeendje met ongekende mogelijkheden. Leuk om cadeau te doen, maar ook handig als je op zoek bent naar een speeltje dat een beetje discreet is, en waar het doel voor mensen die het toevallig zien liggen niet meteen duidelijk hoeft te zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vibrators in de meer klassieke vorm, die eventueel ook inwendig gebruikt kunnen worden. De laatste jaren wordt hier echter meer en meer van afgeweken, en kom je trillende toys in heel andere vormen tegen.

Het hoeft geen staaf te zijn

Sinds zich meer en meer vrouwen ‘bemoeien’ met het maken van toys die voor hen bestemd zijn, zie je dat de resultaten ook steeds meer insluiten bij wat vrouwen nu eigenlijk echt willen. Was een vibrator ooit een hardplastic, koude, niet flexibele staaf, wordt er nu meer en meer gebruik gemaakt van zachtere materialen en rondere vormen. Deze zijn voor de meeste vrouwen veel prettiger in gebruik, en sluiten veel beter aan bij wat zij nu eigenlijk fijn vinden.

Wat ook is veranderd: de plek waar je ze kunt kopen. Een seksshop binnenlopen is helemaal niet meer nodig. Je vindt dit soort speeltjes op steeds meer plekken. De drogist, bijvoorbeeld, waar je ze makkelijk in je mandje gooit. Maar ook online kun je alles vinden wat je maar zoekt, en rustig de tijd nemen om alle modellen met elkaar te vergelijken. Want met zo’n groot aanbod, moet je daar tegenwoordig wel even wat tijd voor uittrekken!