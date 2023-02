Wat zijn de beste mobiele casino's in Nederland?

Sinds oktober 2021, kunnen online kansspelaanbieders in aanmerking komen voor een licentie van de Kansspelautoriteit in Den Haag. Hierdoor kunnen Nederlandse gokbedrijven hun diensten aanbieden op het internet. Veel Nederlanders zullen waarschijnlijk al hebben gemerkt dat er ook meer reclame wordt gemaakt voor het online casino. Neem bijvoorbeeld het huidige seizoen van de Eredivisie, er zijn diverse team die dit jaar worden gesponsord door een gokbedrijf.

De diensten van deze kansspelaanbieder worden aangeboden op internet. Dit betekent dat je niet meer naar een fysieke locatie hoeft te gaan om een gokje te wagen. Spelers kunnen inzetten op diverse soorten games in het gemak van hun eigen huis, zoals slotmachines, tafelspellen, bingo, poker, sportweddenschappen en veel meer. Om toegang te krijgen tot een online casino Nederland, moet je een account maken op de goksite. Vervolgens heb je toegang tot de diverse diensten die worden aangeboden.

Online kansspelen kan gedaan worden op een desktop of op een mobiel toestel. In het vervolg van dit artikel kun je meer informatie vinden over het laatste, namelijk de casinos on mobile. Het is tegenwoordig mogelijk om gebruik te maken van de nederlandscasinos.net casino site op een smartphone of tablet. Hierdoor heb je altijd een klein casino op zak, waar je ook bent. Het enige wat je hiervoor nodig is een Android of iOS-toestel, en je kunt al beginnen met inzetten.

De goksites zijn geoptimaliseerd voor mobiele toestellen. Het is verder niet nodig om een bepaalde of iets dergelijks voor te downloaden. Spelers kunnen gebruikmaken van alle diensten via de mobiele website. Hoewel dit het geval is, werken niet alle mobile casinos om dezelfde manier. Sommige zijn bijvoorbeeld beter geoptimaliseerd voor het kleinere scherm, andere bieden weer meer games en diensten aan. In de volgende paragrafen kun je belangrijke punten vinden die de beste goksites onderscheidt met de rest.

Licenties

Hoewel de wet Kansspelen op Afstand pas is ingevoerd in oktober 2021, is de Nederlandse gokmarkt snel uitgegroeid tot een miljoenen business. Volgens de Volkskrant, hebben Nederlandse gokkers bijna 500 miljoen euro aan inzetten geplaatst in de afgelopen zes maanden. Dit is een immens hoog bedrag, aangezien online kansspelen pas recentelijk legaal is geworden.

Bovendien is dat allemaal bij kansspelaanbieders die in het bezit zijn van een geldige licentie of vergunning. Veel van deze gokbedrijven bieden hun diensten aan bij online mobile casinos. Op elk moment van de dag, hebben spelers toegang tot een goksite om een inleg te plaatsen. De meest geschikte websites hiervoor zijn mobiele casino’s die in het bezit zijn van een licentie. Hierbij kun je er zeker van zijn dat ze hun zaken goed in orde hebben.

Compatibiliteit

Om toegang te krijgen tot mobile casinos online, heb je alleen een smartphone of een tablet voor nodig. Tegenwoordig komen er veel innovatieve gadgets uit, maar voor kansspelen heb je alleen een telefoon voor nodig. Daarbij is het niet eens nodig, om in het bezit te zijn van het laatste toestel. Zelfs oudere modellen kunnen gebruikt worden voor kansspelen.

Het is alleen van belang om een stabiele internetverbinding te hebben, anders kan het voorkomen dat een spel vastloopt. Maar zelfs in zo’n geval, hebben mobiele casino’s de nodige maatregelen genomen zodat je niets verliest. Als je bijvoorbeeld een inzet hebt geplaatst bij een live roulettetafel, vervolgens loopt de video of de website vast door slechte verbinding. Nadat je weer bent verbonden met de goksite, word je nog steeds uitbetaald, als je had gewonnen.

Spelaanbod

Het beste online casino, dat je kunt spelen op je mobiel, heeft een uitgebreid aanbod aan verschillende soorten titels. Onder Nederlandse gokkers, worden slotmachines vaak gezien als de meest populaire games op het internet. Dit komt doordat het simpele games zijn die je altijd even tussendoor kunt spelen. Daarbij zijn dit de beste titels voor mobiele goksites. Het zijn games die je even kunt opstarten om een rondje te gokken.

Naast gokkasten, kunnen spelers ook kiezen uit andere soort games. Een aantal populaire opties zijn live dealer games, tafelspellen, bingo en poker. Zeker live dealer games trekt veel bezoekers aan. Deze games worden gespeeld in real-time door een levende dealer in een studio. Als speler kun je de game volgen via een videostream en daar weddenschappen op plaatsen.

Betaalmethoden

Om te online kansspelen, moet je eerst geld overmaken naar je casino account. Vervolgens kun je dit geld weer gebruiken om een inzet te doen. Er zijn verschillende betaalmethoden die spelers kunnen gebruiken, om een storting te doen bij het casino. De meeste Nederlanders gebruiken het liefst iDEAL. Dit komt doordat het betrouwbaar en veilig is.

Ook bij het mobiele casino online, kunnen spelers een storting doen naar hun account. Sommige betaalmethodes werken zelfs sneller via mobiel, omdat je meteen de betaling kunt goedkeuren via de bank app. Dit is bijvoorbeeld het geval voor storten met iDEAL.

Conclusie

Alles bij elkaar genomen zijn er vier zaken die de beste online casino’s onderscheiden met de rest, namelijk licenties, compatibiliteit, spelaanbod en betaalmethoden. Wanneer je wilt spelen op een top goksite op mobiel, moet je controleren of deze vier zaken in orde zijn.