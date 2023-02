​Waarom je sowieso één paar Mascolori’s in je kast moet hebben

Ben je zo blij met je nieuwe schoenen dat je er nóg meer de aandacht op wil vestigen? Ga dan voor bijpassende items als een riem, overhemd en sokken. Allemaal te vinden in de Mascolori Store in Rotterdam , waar je ook voor koffie en kunst terecht kunt.

Mascolori werkt graag samen met kunstenaars en andere vrijzinnigen. Er wordt voortdurend gewerkt aan nieuwe collecties. En dat resulteert dan in unieke drops van maximaal 75 paar schoenen. De kans dat je iemand tegenkomt die op dezelfde schoenen loopt, is daardoor wel erg klein. Gelukkig maar. Want standaard en gewoon kan altijd nog.

De schoenen van Mascolori worden ontworpen in Rotterdam. 100% Dutch Design, experimenteel, innovatief en niet vies van een snufje humor. Daarna worden ze Portugal met de hand gemaakt in van het allermooiste Zuid-Europese leer. Of van suède, satijn, bont, velours en kurk. Alles kan! Want dat is juist de kracht van bijzondere schoenen: ze zijn anders dan anders, vallen op, springen eruit. Net als jij.

Schoenen maken de man. Toch? Kijk naar beneden en ik kan je vertellen wat voor exemplaar er voor je staat. Want jouw schoenen vertellen veel meer over jou dan je denkt.

Wanneer draag je zulke bijzondere schoenen?

Tja, wanneer niet? Best begrijpelijk dat je ze aanschaft voor die ene belangrijke presentatie, dat waanzinnige optreden of je huwelijksdag. Heel eerlijk? Ik zou ze niet dragen in bed of onder de douche. Maar verder ben je nooit out of style met zulke mooie schoenen. Dus waarom zou je ze bewaren voor alleen die bijzondere dagen?

Over je huwelijksdag gesproken: Wist je dat Mascolori ook damesschoenen maakt in dezelfde toffe printjes, kleuren en materialen? Kies een ontwerp dat bij jullie past en steel samen de show met matching shoes tijdens jullie openingsdans.

Oh wacht: toch nog een minpuntje…

Het dragen van Mascolori’s schijnt voor sommige mannen verslavend te zijn. Ik kan je daarom niet garanderen dat het bij één paar blijft, als je eenmaal over de streep bent. Dus toch even een disclaimer: elke schade ten gevolge van het binnenstappen van de Mascolori Store is voor eigen rekening.

[Fotocredits - Sergey Peterman © Adobe Stock]