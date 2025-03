Waar je op moet letten bij een groot pakket versturen

Je hebt iets groots op Marktplaats verkocht of je moet iets retourneren dat een flinke omvang heeft. Hoe pak je dat aan? Dit is wat je moet weten als je een groot pakket wil versturen.

Sommige mensen brengen het liever weg of laten het ophalen, als ze iets groots verkopen op Marktplaats. Anderen doen dat juist liever niet in verband met privacy. Wat de reden ook is, soms heb je iets groots te versturen. Dat wil je goed aanpakken, want vaak is iets wat groot is, ook wel prijzig. Of het is misschien wel een retour met heel veel kleding die je niet wil houden. Waar moet je nu echt op letten als bij een groot pakket versturen?

Een goede verpakking

Niet iedereen weet het, maar je hoeft bijvoorbeeld kleding niet per se te retourneren in de doos waarin je het kreeg. Soms is die doos door regen sowieso niet meer bruikbaar, maar soms houd je toch een deel en dan verstuur je een half lege doos. Daarnaast is het goed om te kiezen voor een verpakking die past bij wat je verstuurd. Een heel breekbaar item heeft namelijk juist baat bij een wat grotere verpakking, die je vervolgens kunt voorzien van stootkussens om het veilig over te brengen. Zoek een doos uit die stevig is, maar overdrijf het niet: een drankdoos voor 9 flessen met drie lagen ribbelkarton is vaak erg zwaar en dat zou het pakket onnodig zwaar kunnen maken.

Kwaliteitstape

De verpakking maak je het beste dicht met tape. Het liefst twee keer een heel rondje om, waarbij je het einde over het begin heen plakt. Zo weet je dat hij goed dichtzit. Is je doos echt heel groot, dan kan het handig zijn om op twee plekken parallel aan elkaar tape rondom te doen. In ieder geval loont het de moeite om niet te beknibbelen op tape. Je hoeft niet het pakket ook weer niet volledig om te wikkelen als een mummie, maar tape is een heel belangrijke factor in de stevigheid van je pakket, zeker als het vochtig zou worden, dan houdt de tape de boel zo lang mogelijk bij elkaar.

De precieze grootte

Zoals net al gesteld: zorg voor een passende verpakking bij de grootte van je pakket en meet dan op hoe lang het geheel is geworden. Je kunt veel grote pakketten versturen via PostNL, DHL en andere vervoerders, maar het is ook weer niet oneindig. Pakketten van 100 x 50 x 50 of met een omvang van meer dan 300 centimeter worden vaak niet meer geaccepteerd omdat ze te groot zijn voor het verwerkingsproces. Die afmetingen zijn verschillend per vervoerder, dus als je echt een heel groot pakket hebt, dan is het zinvol om even rond te shoppen.

Het gewicht

Daarnaast is er natuurlijk niet alleen de lengte, als je iets groots wil versturen: het gewicht speelt ook een rol. Je kunt in principe tot 23 kilo gaan, maar daarna wordt er een sticker op gedaan dat het een zwaar pakket is en kun je op een toeslag rekenen. Die toeslag gaat tot 70 kilo, want bij 70 kilogram of meer gaat je pakket op een pallet. Houd dan rekening met veel hogere kosten, want een pallet is niet goedkoop. Het loont dus zeker de moeite om je pakket zo veel mogelijk onder die 70 kilogram te houden.

Wat het gaat kosten

Zoals gezegd is er die toeslag voor pakketjes die echt zwaar zijn, maar er is natuurlijk ook altijd het standaard verzendbedrag. Beide zijn verschillend per vervoerder en je kunt dus beter even rondshoppen om te kijken welke voor jou het meest voordelig is. Vergeet daarin echter niet mee te nemen wat voor jou dichtbij is en ver weg, want sommige vervoerders hebben nagenoeg geen servicepunten of zijn in heel afgelegen gebieden. En, als je via Marktplaats verkoopt: kun je eventueel ook de koper meenemen in dit traject.

[Fotocredits – © Stock Spectrum – Adobe Stock]