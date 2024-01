​Vijf tips voor het organiseren van een goede winter-BBQ

Het water staat hoog en het blijft maar regenen, maar de weersverwachting zegt dat er toch echt nog wel een winter aankomt. Hopelijk wat minder neerslag en een beetje meer kou. Dat is namelijk de beste omstandigheid voor een goede winter-BBQ. Maar er zijn ook wat andere zaken om rekening mee te houden wanneer je in de winterse kou een BBQ op poten zet.



Zorg voor een terrasverwarmer

Misschien blijf jij als BBQ-master wel lekker warm: je gasten vinden het waarschijnlijk ook wel fijn om aangenaam buiten te vertoeven zonder in hun skipak aan te hoeven komen. Investeer in een terrasverwarmer, want die zijn ook ideaal voor die avonden dat de herfst zijn intrede doet, maar je eigenlijk nog wel lekker droog buiten kunt zitten in de nazomer. Een terrasverwarmer is ook steeds normaler geworden, waardoor ze ook wat goedkoper zijn in aanschaf dan vroeger.

Kies de juiste BBQ

We hoeven je niet te vertellen dat je goede ingrediënten moet gebruiken, maar je wil wel een BBQ die goed voor de dag komt. Hartstikke grappig, zo’n UFO op een stokje, zoals men de standaard huis-tuin-en-keuken-bbq noemt. Maar zeker voor een winter-BBQ heb je er baat bij om een barbecue te gebruiken met iets meer body. Eentje die bijvoorbeeld is gemaakt van isolerend keramiek. Op die manier verlies je niet te veel warmte en kun je lekker blijven doorbakken. Er is veel keuze in dit soort barbecues. Je kunt bijvoorbeeld op een website als bbqnerds.nl zien welke kamado-BBQ het beste bij jouw situatie past.

Zorg voor warm drinken

Je bent misschien gewend om cocktails, sangria en andere koude drankjes te serveren bij een BBQ, maar wist je dat glühwein ook eigenlijk heel geschikt is? Het is bij meerdere typen vlees hartstikke lekker en je kunt het lekker warm serveren. Je kunt er ook voor kiezen om als dessert bijvoorbeeld gevulde chocolade bananen van de BBQ te serveren met warme chocomel (die mensen dan zelf tot een freakchoc kunnen maken met marshmallows, slagroom, glitterbolletjes, enzovoort).

Kies koude bijgerechten

Bij een barbecue wil je niet met 15 dingen tegelijk bezig zijn. Zorg dus dat je zelf alvast veel bijgerechten maakt die gewoon koud kunnen. Een salade met peer, broodjes met brie en cranberrycompote: kies voor lekker winterse smaken, maar zorg dat de hapjes koud kunnen. Je kunt ook denken aan iets met stoofpeer of bijvoorbeeld een gouden oude: de aardappelsalade.

Zorg dat je vaatwasser leeg is

Je wil natuurlijk bij het organiseren van een BBQ zorgen dat iedereen altijd genoeg bordjes, bekers en bestek heeft. Zorg dat je vaatwasser leeg is. Ten eerste betekent dat dat de vaat helemaal gedaan is en alles klaar is om gebruikt te worden, ten tweede zorgt het dat je gasten (of jijzelf) dingen meteen in de vaatwasser kunt doen, eventueel even kunt laten draaien voor nieuwe aanvoer van borden en bestek. Plastic bordjes kunnen echt niet meer, papieren bordjes zijn vaak wat slap, dus waarom niet echt servies gebruiken? Wel zo duurzaam en comfortabel.

[Fotocredits - amyinlondon © Adobe Stock]