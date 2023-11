​Biologisch afbreekbaar plastic doodt vissen ook, maar indirect

We houden van plastic. Het is nu eenmaal een heel goed materiaal om zaken in te bewaren of te zorgen dat iets niet nat wordt. Maar we hebben er ook een hekel aan. Het verpest de oceaan en uiteindelijk ook het leven op aarde. Sommige mensen hebben hun hoop gevestigd op bioplastic, maar dat blijkt toch niet soelaas te bieden.

Japan's Kindai University succeeds in complete farming of eels. Biodegradable plastics still damaging to fish, declares Otago study pic.twitter.com/H94zEFZT2f

Vissen

In een nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd in Science of the Total Environment (via Scientias) staat dat bioplastic op veel manieren helemaal niet doet wat we zouden willen. Voor het onderzoek hebben de wetenschappers vissen bioplastic gevoerd. Niet bepaald hun favoriete kostje, maar vissen zijn niet heel kieskeurig. Ze aten het op, en helaas: ze poepten het niet weer uit.

De Forsterygion capito-vissen werden in twee groepen opgedeeld: een groep kreeg ruim een maand biologisch afbreekbare microplastics gevoerd, gemaakt van het plantaardige zeïne. Daarnaast was er die andere groep, die kreeg gewone microplastics: polyethyleen dus. En dat mogen we inmiddels wel bestempelen als de duivel onder de plastics. Wat bleek? Uiteraard is het gewone plastic funest voor de vissen. Ze maken andere zwembewegingen, ze passen hun vluchtgedrag aan en de stofwisseling van de dieren gaat anders dan normaal, en anders dan dus natuurlijk is.