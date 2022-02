​Vijf alledaagse dingen die je ook gewoon online kunt kopen

Zelfs de mensen die het hardst volhielden dat ze nooit kleding online zouden kopen, zijn mede door de coronamaatregelen inmiddels wel overstag. Inmiddels kun je eigenlijk alles wel online kopen, maar dat wordt niet altijd gedaan. Deze vijf alledaagse dingen waar je niet zo snel aan denkt, kun je gewoon online bestellen.



Kabels

Misschien heb je zo’n kleine onderdelenwinkel in het centrum van jouw stad, maar je hoeft niet altijd helemaal daarheen te gaan om kabels te kopen. Er zijn allerlei websites waar je terecht kunt voor kabels, waardoor je bijvoorbeeld kunt zorgen dat je werklaptop communiceert met de nieuwe monitor die je hebt gekocht. Kabels kunnen vrij prijzig zijn, maar dat geldt voor zowel in de fysieke winkel als online. Het nadeel is wel dat je niet een kabel als voorbeeld kan meenemen om advies te vragen, dus koop ze alleen online als je zeker weet wat je nodig hebt.

Cadeaupapier

Cadeaupapier is typisch zoiets dat je eens in de zoveel tijd in groten getale koopt, zodat je weer even vooruit kunt (en zodat niet elk cadeautje hetzelfde papiertje heeft). Hoewel het meestal wel erg ‘in de papieren’ loopt om één rol cadeaupapier te kopen (en dit ook niet bepaald duurzaam is om op te sturen, mede vanwege zijn onhandige vorm), kun je online vaak in één keer een hele set met rollen kopen, die ook nog leuk bij elkaar staan. Erg handig om eens in de zoveel tijd eens aan een bestelling toe te voegen.

Wasmiddel

Het is vrij zwaar als je het in bulk koopt, waardoor het niet de ideale boodschap is om mee te nemen als je wandelend naar de supermarkt gaat. Gelukkig kun je wasmiddel ook gewoon online bestellen. Bij een online drogist heb je ruime keuze aan allerlei soorten wasmiddel. Het voordeel is dat je het ook meteen in grote hoeveelheden kunt kopen, dus dat scheelt je een hele lange tijd een heleboel gesleep. Wasmiddel is bovendien op deze manier een stuk voordeliger. Het wordt ook nog eens snel bezorgd, waardoor je niet lang in je gedragen kleren hoeft rond te lopen.

Kattenvoer

Veel mensen kopen hun diervoeder bij de supermarkt of in de dierenwinkel, maar er zijn veel goedkope opties om het online te kopen. Dat kan bijvoorbeeld bij bekende online warenhuizen, maar ook bij speciale online dierenspeciaalzaken. Vaak kun je hier in een keer selecteren op alles voor een bepaald dier, zoals je kat, zodat je makkelijk in kaart brengt wat je nodig hebt. Ook kun je makkelijker zoeken op bijvoorbeeld speciaal voer voor jouw raskat, of seniorenvoer voor je oudere diertje.

Postzegels

Mocht je denken dat je nog steeds een velletje postzegels in huis moet hebben voor het geval dat: zeker niet. Je kunt in de app van PostNL terecht voor postzegels. Zo kun je in één keer een voorraadje kopen, of ervoor kiezen om per stuk wanneer je het nodig hebt in een postzegel te investeren. Een ‘zegel’ is het trouwens niet, je hoeft het niet eens te printen: je kunt gewoon een code bestaande uit 9 cijfers en letters rechtsbovenaan op je brief zetten (die code krijg je van PostNL) en dit fungeert dan als je postzegel.

[Fotocredits - Ivan Kruk © Adobe Stock]