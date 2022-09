​Tips voor uitkiezen van de juiste motorhelm voor jou

Heb jij plannen om te gaan motorrijden? Dan heb je ook een goede motorhelm nodig. Maar het aanbod is breed, dus het is van belang dat je zorgvuldig kiest. We geven een aantal belangrijke tips voor het uitkiezen van de juiste motorhelm voor jou.



Type motorhelm

Er bestaan verschillende typen motorhelmen waar je uit kunt kiezen. Belangrijk in die keuze is het type motorrijder dat je bent of denkt te worden: ga je er dagelijks mee de snelweg op naar het werk, maak je alleen plezierritjes bij mooi weer of wisselt het gebruik juist? In het eerste geval ben je het beste af met een integraalhelm, een type helm dat je hele hoofd omsluit. Deze biedt de beste bescherming tegen vallen, kou en windruis. Voor enkel toertjes bij mooi weer kun je beter voor een jethelm kiezen. Deze laat je gezicht open en heeft ook geen kinstuk. Je krijgt het er dus niet zo snel te warm in. Wisselt je gebruik van de motor? Dan is een systeemhelm de beste keuzen. Deze heeft eeen kinstuk dat je weg naar achteren kunt klappen, waardoor je zowel ‘open’ als ‘gesloten’ kunt rijden. Een systeemhelm sluit niet zo goed af als een integraalhelm.

Helmmaat bepalen

Erg belangrijk om rekening mee te houden bij de aanschaf van een nieuwe motorhelm is natuurlijk de maat. Deze kun je bepalen door de omtrek van je hoofd op te meten met behulp van een meetlint. Meet op ongeveer 2,5 centimeter boven je wenkbrauwen. Met deze maat kun je op zoek gaan naar een bijpassende helmmaat. Een nieuwe helm kan beter iets te krap kan zitten dan te ruim. Een wat strakke helm gaat zich nog vormen naar je hoofd, terwijl een te ruime helm kan gaan zwabberen op je hoofd.