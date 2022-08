BMW C400GT: wint de traditionele motorscooter het van elektrisch?

Een paar weken geleden mochten we de nieuwe volledig elektrische BMW CE04 proberen . Toch vroegen we ons af hoe dit moderne technische hoogstandje zich nou verhoud tot een wat meer traditionele motorscooter op benzine. Daarom zijn we nu ook op pad geweest met de BMW C400GT: een luxe 350cc 1-cilinder motorscooter met 34 pk en een gewicht van 214kg. Is het al tijd om over te stappen naar een elektrische motorscooter, of is het daar nog iets te vroeg voor en blijft de benzinemotor de voorkeur genieten?

Wat meteen opvalt is dat de C400GT een grote scooter is. Hij is lang, laag en met zijn opvallende design is hij een behoorlijk aanwezig. Bij de meeste motorscooters is 'functie boven vorm' de designfilosofie. Een motorscooter moet functioneel, ergonomisch en makkelijk in gebruik zijn. Hier komen vaak niet de mooiste ontwerpen uit voort, maar desondanks is het BMW toch goed gelukt om iets unieks neer te zetten. De motor heeft een robuuste uitstraling. Vooral de voorkant is vrij imposant. Als je deze motor in je autospiegel ziet, zal je niet verwachten dat dit een superstille, ergonomische scooter is.

Traditioneel, maar er is technologie

Ook deze motorscooter is een echte BMW-motor. Zals je van een BMW-motor mag verwachten is de C400GT uitgerust met allerlei luxe. Denk aan een TFT-kleurenscherm, een vakje voor je telefoon met USB-aansluiting en het welbekende (maar jammer genoeg nog steeds onverlichte) bedieningscluster. De motor is ook weer te koppelen aan de BMW Motorrad app waarin je allerlei informatie over de motor kunt vinden en zelfs een routebeschrijving kunt starten. Deze motor heeft wel het oudere scherm en kan dus niet de hele kaart laten zien zoals dat bij de elektrische CE04 wel kan. Wel kun je in de urbanmodus een toerenteller op het scherm zien. Maar…wat heb je aan een toerenteller op een motorscooter zonder versnellingen? Wat ons betreft is dit een beetje zonde van de schermruimte.

GT in de modelnaam staat voor Grand Tour en dit is te merken. Zo is de scooter als extra optie voorzien van een wat hoger windscherm, zadel en handvatverwarming, plus een luxe zadel met een steuntje voor je onderrug. Dit draagt allemaal bij om zo comfortabel mogelijk langere afstanden af te leggen. Dit is een wereld van verschil in vergelijking met de elektrische CE04. Dee had namelijk geen windscherm waardoor je vol in de wind zit. Prima voor binnendoor, maar op de snelweg was dat echt afzien. Daar doet deze C400GT het een stuk beter. De enige optie die we missen op deze tourmotor is de cruise control.