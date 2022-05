​Speelgoed voor kinderen: er zijn zoveel mogelijkheden

Speelgoed is voor elk kind een must. Er is echter zoveel aanbod, dat we soms niet meer weten welk speelgoed er beschikbaar is en waar we op moeten letten wanneer we speelgoed voor kinderen aanschaffen. Kies je voor houten speelgoed of toch liever voor een knuffel? Wij lopen een aantal mogelijkheden met je door, zodat ook jij de juiste keuze voor je kind kunt maken.



Houten speelgoed

Houten speelgoed is er in alle soorten en maten. Zo kun je kiezen voor houten speelkeukentjes en spellen, maar ook voor houten voertuigen en voorwerpen. Wanneer je kiest voor speelgoed van hout, is het belangrijk dat je zeker weet dat het voorzien is van een FSC-label. Je wil natuurlijk wel dat het houten speelgoed van jouw kinderen gemaakt is van duurzaam materiaal. Een groot voordeel van houten speelgoed is dat het lang meegaat. Het breekt namelijk niet zomaar omdat het gemaakt is van hard en natuurlijk materiaal. Het is wel belangrijk dat het speelgoed is gemaakt van onbewerkt hout en dat je goed weet voor welke leeftijd het houten speelgoed geschikt is. Je wil natuurlijk niet dat jouw kinderen schadelijke stoffen binnenkrijgen en er kans is op ongelukken wanneer ze met houten speelgoed spelen. Wanneer het houten speelgoed gemaakt is binnen de Europese Unie staat alle informatie aangegeven op de verpakking van het product en voldoet het aan de Europese richtlijnen. Altijd veilig dus!

Knuffels

We hebben ze vroeger allemaal wel gehad en sommige volwassenen onder ons hebben ze nog steeds: knuffels! Knuffels krijgen we vaak als kind en zijn maatjes voor het leven. Een knuffel is dan ook het ideale speelgoed voor een kind. Ook wanneer het gaat om knuffels is het van belang dat je weet voor welke leeftijd de knuffels geschikt zijn. Zo zijn knuffels tot en met 20 centimeter geschikt voor baby’s. Zijn de knuffels tussen de 20 en 25 centimeter groot? Dan zijn de knuffels geschikt voor peuters. Alle knuffels boven de 30 centimeter zijn geschikt voor oudere kinderen. Wanneer je overweegt een knuffel aan te schaffen, raden wij aan om eerst te kijken of je de knuffel wel kunt wassen. Kinderen nemen hun knuffels overal mee naartoe, dus schoon blijven zal hij niet!

Knutselspullen

Zijn jouw kinderen inmiddels iets ouder en volop bezig met het ontwikkelen van hun creatieve vaardigheden? Knutselspullen zijn ideaal om jouw kinderen hierin te ondersteunen. Bij knutselspullen kun je denken aan kleurpotloden, kleurboeken, klei en knutselpakketten waarmee je kleintjes van alles in elkaar kunnen knutselen. Is je kleintje nog iets te klein voor deze knutselspullen? Kijk dan eens naar zeepverf. Hiermee kunnen zelfs de allerkleinsten lekker kliederen!

[Fotocredits - irena_geo © Adobe Stock]