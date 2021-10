​Amazon: "60% van de Nederlanders heeft favo speelgoed nog thuis"

Wist je dat de muis met de enorme poten Diddl door Nederlanders wordt genoemd als een van de meest geliefde speelgoedstukken van de afgelopen 60 jaar? Tot die conclusie komen Amazon en het Oude Ambachten & Speelgoed Museum na onderzoek. De gedoodverfde winnaar? Dat is natuurlijk LEGO.

Fortnite en Minecraft Over het algemeen zijn de speelgoedstukken die voorbij komen naar aanleiding van het onderzoek vrij voor de hand liggend: Monopoly, Fortnite, Barbie, Playmobil, Flippo’s en Minecraft. Het ouderwetse knikkeren, Ministeck en Spirograph zijn ook blijvend populair. Ook interessant: 25 procent van de volwassenen weet nog steeds welk speelgoed hij vroeger wilde maar nooit kreeg.

Uit het onderzoek dat IPSOS deed in opdracht van Amazon onder 1.200 Nederlandse ouders en kinderen, blijkt dat 60 procent van de Nederlanders hun favoriete speelgoed nog bezitten. Denk aan LEGO-kratten die nog op zolder staan bij de ouders voor als de kleinkinderen komen spelen, of mensen die echt nog steeds met hun lievelingsknuffel in bed slapen, ook al zijn ze 30+.



Top 15 meest geliefd speelgoed Wat ook interessant is, dat is de conclusie dat Nederlanders niet als ze kleuters of peuters zijn herinneringen maken aan hun meest geliefde speelgoed, maar pas van 5 tot en met 12 jaar. Speelgoed wordt vooral gewaardeerd om je er creatieve en fantasierijke werelden door opent. De meeste ondervraagden (66%) herinnert zich vooral fijne speeltijden alleen maar eenderde vindt samenspelen juist belangrijk.

Amazon maakte op basis van het onderzoek een top 15 meest geliefd speelgoed: Lego Barbie Monopoly Playmobil Baby Born Rolschaatsen Diddl Ministeck Flippo’s Knikkers Minecraft Mario Kart Fortnite Mens erger je niet Electro

Glansrol voor Diddl Opvallend toch, dat Diddl zo hoog staat? Geen Forever Friends of Nici, maar Diddl. De muis kwam in 1991 op de markt met een set van 13 postkaarten die verkocht werden via de kantoorboekhandel. Nadat dat als een razende uitverkocht, kwamen er wenskaarten, schrijfblokken, knuffeldieren, mokken, bedlinnen en zelfs een tijdschrift bij.

Amazon opende speciaal voor de bekendmaking van deze bijzondere lijst een gelegenheids-expositie met een goede trip down memory lane. Bovendien toonde het ook een blik van speelgoed dat in de toekomst waarschijnlijk populair zal worden. Hierbij zijn nog steeds Barbies en LEGO populair, maar bijvoorbeeld ook een techie t-shirt met augmented reality. Het is nu hopen dat Amazon genoeg voorraad van al dat populaire speelgoed heeft, want de feestdagen komen eraan.