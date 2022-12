Me-time dagje? Leg jezelf in de watten met deze tips!

We zijn tegenwoordig allemaal druk. Agenda’s puilen uit en we komen tijd tekort. Waar we met name weinig tijd aan besteden? Onszelf. En dat is jammer, want het is nu juist zo belangrijk om voor jezelf te zorgen. Plan van tijd tot tijd een me-time dagje en leg jezelf in de watten. Zó ziet zo’n dag eruit!

Uitgebreide beauty routine

Je gezicht, je huid, je haar en je nagels: het is heerlijk om de tijd te nemen voor een uitgebreide beauty routine. Ga bijvoorbeeld eerst in bad of neem een lange douche. Vervolgens blijf je nog even hangen in de badkamer! Gebruik goede producten bij je routine, waar je lichaam echt iets aan heeft. Denk aan een gezichtsreiniger met een effectieve werking, om je huid te herstellen. Gebruik je liever een gel of schuim? Het is er allemaal te vinden. Smeer je huid in met een goede bodylotion, geef je nagels een mooie laklaag. Sla ook je haar niet over: misschien kan het wel weer eens een haarmasker gebruiken. Vervolgens voel je je weer de beste versie van jezelf – en dat is toch zó krachtig!

Boek lezen

Ben je gek op boeken lezen of was je dit vroeger, maar kom je er door de drukte in je leven eigenlijk nauwelijks nog aan toe? Op een me-time dagje heb je er alle tijd voor! Pak dat spannende, romantische of ontroerende boek er eens bij – en lees ‘m het liefst in een keer uit. Het is heerlijk om helemaal te verdwijnen in een verhaal! Zo vergeet je voor een paar uur wat er allemaal speelt in jouw leven.

Serie bingewatchen

Als je niet zo’n lezer bent, kun je bovenstaande tip vervangen door het bingen van een serie! Van crime tot comedy: voor ieder is er wat wils. Begin aan een nieuwe serie of kijk juist een serie af waar je al wat langer mee bezig bent. Uiteraard installeer je jezelf op de bank onder een dekentje, met wat lekkers te drinken en een snack binnen handbereik.

Hobby oppakken

Waar we in ons drukke bestaan ook maar weinig tijd voor vrijmaken? Een hobby! Lezen of series kijken kan een hobby zijn, maar er is nog veel meer om aan te denken. Tuinieren, schilderen, schrijven, gamen of een muziekinstrument bespelen: ga er lekker mee aan de slag!

Naar buiten toe

Misschien heb je juist zin om iets actiefs te doen. We raden je aan om lekker naar buiten te gaan, zeker als het weer goed is. Maak een lange wandeling, ga fietsen of denk aan een rondje hardlopen. De buitenlucht doet je goed. En ook de beweging! Je voelt je hierna weer een stuk energieker en vrolijker.

Goed eten en drinken

Zorg dat je eet en drinkt waar jij zin in hebt tijdens je me-time moment. Of dat nu die gezonde salade of juist die ongezonde pizza is, jij bepaalt. Luister naar je lichaam: waar heb je nu echt trek in? Een snackje mag ook niet ontbreken! En drink goede thee, koffie, wijn of iets anders smaakvols. Misschien kun je uitgebreid voor jezelf koken, of juist eten thuis laten bezorgen. Het is allemaal mogelijk!

[Fotocredits - EVERST © Adobe Stock]