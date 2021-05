Readification als nieuwe strategie in strijd tegen ontlezing onder jongeren

De Leescoalitie en gameontwikkelaar Ubisoft gezamenlijk een nieuwe stap in het offensief tegen ontlezing onder jongeren: Readification. Een geheel nieuwe vorm van leesbevordering waarbij populaire games en de bijbehorende fictieve werelden de basis vormen voor nieuwe verhalen.

Verborgen Verhalen



De bekende auteurs Ronald Giphart en Margje Woodrow hebben speciale Verborgen Verhalen geschreven, deze spelen zich af in de wereld van de populaire game Assassin’s Creed Valhalla. Samen met extra visuals, videobeelden en geluidseffecten krijgen lezers een unieke ervaring aangeboden in een al bestaande gameomgeving. Het is een eerste stap om jongeren binnen de gamewereld te enthousiasmeren om te gaan lezen. Via deze unieke pilot wordt ook onderzocht wat het effect is op zowel het lezen zelf als het imago van lezen onder de gamers.

Het Verborgen Verhaal ‘Het grootse feest voor Bent’ van Ronald Giphart is vanaf vandaag te lezen in de Ubisoft Special App. ‘Alf’ van Margje Woodrow wordt op 18 mei gepubliceerd. De Ubisoft Special-app is een interactief magazine dat iedereen gratis kan downloaden op iOS en Android.

Leesplezier onder jongeren vergroten

De Leescoalitie, het samenwerkingsverband van zeven leesbevorderaars, en Ubisoft, een van de grootste uitgevers en distributeurs van interactieve entertainmentproducten ter wereld, delen de ambitie dat iedere schoolverlater (po, vo en mbo) over goede leesvaardigheden beschikt om mee te kunnen doen in de maatschappij. Ubisoft omarmt hiermee de doelstelling uit het vorig jaar gepubliceerde leesoffensief van de Leescoalitie. Niet eerder werd de populaire gamewereld op deze schaal betrokken bij het enthousiasmeren van jongeren om te lezen. De samenwerking komt op een belangrijk moment: het leesplezier onder jongeren in Nederland gaat achteruit. Zo vindt bijna de helft van de Nederlandse 15-jarigen lezen een tijdsverspilling. En 60% leest alleen als het echt moet. De Leescoalitie wil deze trend ombuigen door, aanvullend op het vele werk dat al in het (literatuur)onderwijs wordt verricht, aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. Gaming is bij veel jongeren erg populair, daarom is de samenwerking met gameontwikkelaar Ubisoft een logische stap.