​Assassin’s Creed Valhalla komt ook naar PS5 en XSX

Eindelijk kunnen we dit jaar weer los met een grote, nieuwe Assassin’s Creed-game. Het gaat om Valhalla, een spel dat zich afspeelt in de vikingtijd. Maar dan hypermodern, want Assassin’s Creed Valhalla verschijnt naast de huidige generatie consoles ook op PlayStation 5 en Xbox Series X.



Assassin's Creed Valhalla

Niet geheel verrassend komt het spel van het team achter Assassin’s Creed IV: Black Flag en Odyssey, dat ook al veel te doen had met zeevaart. Dat is in Valhalla waarschijnlijk ook erg belangrijk, want je stapt in de schoenen van Eivor, een viking die alles doet voor de glorie en daarnaast ook nog op zoek moet naar een nieuw thuis. Het gaat om een open wereldgame die speelt in de dark ages van Engeland. Eivor is trouwens niet per se een mannelijk personage: je kunt ook voor een vrouw kiezen. Daarnaast is je character aanpasbaar: je kunt haar, tattoos en uitrusting veranderen.

Nieuw zijn onder andere raids, maar ook het kunnen opbouwen van macht. Tot slot is het uitbouwen van je nederzetting ook belangrijk in het spel: je bent immers een viking. Je hebt dan ook te maken met politieke spelletjes en kunt door bepaalde dialoogkeuzes te maken je personage steeds meer vormen zoals jij dat wenst. Je kunt ook zelf kiezen wat voor viking je bent en bepalen welk wapen je gebruikt. Per hand. Je kunt dus links voor een ander wapens kiezen dan rechts, wat vechten enorm anders moet doen voelen.

Vikingleven

Want zoals we gewend zijn van Assassin’s Creed draait de game weer om een combinatie van het besluipen van vijanden en het bruut aanvallen. Maar soms zijn vikings even niet bezig met de vijand, maar met zichzelf. Wanneer ze drankspelletjes spelen bijvoorbeeld, of tot in de nachtelijke uurtjes gokken. Eten moet ook, dus jagen en vissen behoort tot de mogelijkheden. Je ziet er een glimps van in de eerste trailer van deze langverwachte Assassin’s Creed: