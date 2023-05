​Kunstgras: de groene revolutie in je tuin

Er wordt vaak geklaagd over de tuinen van millennials en hoe dit een soort ‘straattegel’-paradise is. Wil je wat meer groen in de tuin, zonder dat je dat onderhoud hebt waar je overduidelijk niet op zit te wachten, dan is er een perfecte oplossing: kunstgras. Dit is wat je altijd al wilde weten over deze groene revolutie voor je tuin.



Kunstgras

Kunstgras wordt gemaakt van grashalmen van polypropyleen en polyetheen. Dat moet ook wel, want veel andere materialen zouden de vele zonuren niet goed de baas zijn. polypropyleen en polyetheen hebben als voordeel dat ze zeer goed tegen UV kunnen en de juiste kleur heeft en vasthoudt. Bovendien zitten er geen weekmakers, zink of lood in. Kunstgras, bijvoorbeeld dat van Top Kunstgras, laat daarnaast water en lucht door, waardoor je niet bang hoeft te zijn dat de grond volledig is afgedicht en problemen krijgt.

Kunstgras gebruiken in je tuin betekent echt niet meteen dat je huis op een hockeyveld staat. Er zijn enorm veel soorten kunstgras en die worden bovendien steeds verder doorontwikkeld om nog echter en mooier te zijn. Bovendien ben je niet alleen: wist je dat een kwart van de tuinen van mensen privé gebruikmaakt van kunstgras? Zeker op plekken waar het moeilijk is om gras mooi te houden, bijvoorbeeld door hitte en droogte, is kunstgras populair.

Geen grasmaaier

In Nederland valt dat wel mee, maar gras kost wel veel moeite om bij te houden. Je moet meteen investeren in een grasmaaier, wat vaak een sta-in-de-weg is, naast dat je ook regelmatig moet gaan grasmaaien. Met kunstgras heb je wel de lusten, namelijk dat mooie groene uitzicht, maar niet de lasten. Het groeit niet en het verkeert altijd in dezelfde, goede staat.

Wat veel mensen niet weten, is dat kunstgras twee heel handige eigenschappen heeft. Het is zeker niet alleen voor decoratie. Het is een goede manier om regenwater te filteren. Er bestaat kunstgras met een speciaal membraan waaronder je dan een watersysteem kunt installeren. Je kunt dat water gebruiken om planten in je tuin te sproeien of de auto te wassen. Daarnaast is kunstgras ook nog geluidsdempend. Zeker als je bijvoorbeeld naast een autoweg woont of een andere plek waar vrij veel geluid is, dan kan het kunstgras dempen en het geluid een beetje uit je tuin weghouden.

Ben je enthousiast geworden over kunstgras, maar heb je nog twijfels over de duurzaamheid ervan? Hoewel er vaak wordt gedacht dat kunstgras voor microplastics zorgt, is dat niet het geval. Vroeger werd er vaak rubbergranulaat gebruikt op sportvelden, maar dat is nu helemaal anders. Sowieso wordt er voor ‘privé’-kunstgras geen rubbergranulaat gebruikt. Daarnaast gaat kunstgras erg lang mee, waardoor het duurzamer is dan menig ander materiaal voor de tuin. Bovendien komt er geen kunstmest, water of elektriciteit bij kijken. En de prijs? Tegenwoordig zijn graszoden duurder. Niet in aanschaf, maar wel in duurzaamheid: je zal graszoden in 5 jaar wel moeten vervangen en dat geldt niet voor kunstgras. Bovendien hoef je ook niet te wachten tot het flink is gegroeid: je koopt het, het is er en je kunt beginnen met genieten. Veel plezier!

