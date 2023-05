Hoe lang regent het nog? Met deze vijf weerapps weet je het

Het is verschrikkelijk weer. Niet omdat het koud is, maar omdat regen niet iets is waar je op zit te wachten na veel dagen zon. Je kunt natuurlijk geërgerd met je paraplu op de fiets stappen, maar je kunt ook handig gebruikmaken van weerapps om je leven iets slimmer te plannen. We noemen vijf apps die je daarbij goed van dienst kunnen zijn.

1. Buienradar Waar veel mensen denken dat Buienradar echt alleen over regen gaat, die heeft het mis. Daar is het natuurlijk ooit wel mee begonnen: even kijken wanneer die regenwolk wegtrekt, maar je kunt er veel meer in vinden. Er is zelfs te zien of er pollen in de lucht hangen en hoeveel zonlicht je mag verwachten. Maar natuurlijk blijft het wel een app waar je vooral aan denkt als het regent. En dat is niet erg, want dat komt vrij veel voor in ons land. Je kunt er vrij precies op zien wanneer er net even een gaatje in het wolkendek komt, zodat je als een razende op je tweewieler naar kantoor kunt gaan zonder een regenpak aan te hoeven. Heel erg fijn.

2. WeatherPro Als je veel reist, dan heb je aan Buienradar net even wat minder dan aan bijvoorbeeld WeatherPro. Die laatste is namelijk heel internationaal en maakt gebruik van MeteoGroup-informatie. In principe zie je de weersvoorspelling voor drie uur, maar je kunt het ook voor een uur zien tegen betaling van 1 euro per maand. Dan weet je het net even specifieker en dat kan in sommige gevallen zeker handig zijn. Bovendien is de app koppelbaar aan het Netatmo-weerstation, mocht je ook thuis op dat apparaat op de hoogte willen blijven.

3. Meteoblue Meteoblue is een app waar je even aan moet wennen, omdat er veel gebeurt, en niet altijd even duidelijk uitgelegd staat wat wat betekent. Maar, zoals we al zeggen: dat went. Deze app kan per uur voorspellingen laten zien en is erg goed in het voorspellen van het weer. De app heeft een mooie, blauwe look en is daardoor heel herkenbaar. Wel moet je het doen met advertenties hier en daar. Soms in de vorm van een banner, soms schermvullend, maar deze app is wel zodanig specifiek dat het toch de moeite waard is hem te gebruiken.

4. Weeronline Weeronline heeft als voordeel dat het miljoenen locaties bevat waar je het weer kunt bekijken en dat het gratis is. Hoewel WeatherPro en Buienradar net even wat specifieker en beter lijken te zijn in hun voorspelling, is Weeronline weer wat meer gericht op het algemene weer. Wil je weten wat het over twee weken zal zijn, dan is Weeronline een fijne app om te gebruiken. Plus, deze app is -net als Buienradar trouwens- gemaakt door Nederlanders.

5. KNMI Je hoort er zelden iemand over, omdat ze er erg laat mee waren, maar het KNMI heeft ook een app. Een app die vooral in de begintijd wat teleurstellend was, maar inmiddels wel wat beter is geworden. Dit is een app die vooral voor de wat oudere garde heel prettig is, omdat zij het KNMI als het boegbeeld van de weersvoorspellingen zien. De app helpt daar ook zeker wel bij, maar niet als je wil kijken welke buien eraan komen. Dat mag de app niet meer weergeven, dus daarvoor zal je toch naar Buienradar moeten gaan. Wel is deze app net even wat duidelijker in het weergeven van de informatie.