​Je ziet ze vaak boven een broek uit: dit is Muchachomalo

Misschien heb je ze zelf, zijn ze ooit cadeau gedaan of kennen ze alleen van anderen. Muchachomalo, het is een bekend merk voor boxers, maar weet je ook waar het voor staat? Dit is wat je moet weten over dit oer-Nederlandse merk.



Muchachomalo

Je zou niet zeggen dat Muchachomalo een Nederlandstalig merk is, want de naam is Spaans, maar toch is het zo. Shirley Schoonebeek was lingeriehandelaar en had twee luxe lingerie winkels. Ze besloot om jaren later een ondergoedwinkel voor mannen en vrouwen te openen op Schiphol. Het doel? Zorgen dat het ook voor mannen wat laagdrempeliger is om zo’n winkel binnen te stappen. In haar zoektocht naar een leuk merk voor boxershorts, kon ze niet helemaal vinden wat ze wilde. Ze wilde een merk dat eruit sprong: het moest anders zijn dan de rest en het moest iets zijn om over na te denken.

Maar ja, als je iets niet kan vinden en je vindt het wel een goed idee, dan is er nog één optie: het zelf uitvinden. Dat heeft Shirley gedaan: een opvallend merk boxershorts met kleurrijke prints, een brede band en groot het merk erop: Muchachomalo boxers dus. Het merk was in eerste instantie alleen op mannen gericht, vandaar de naam die in het Spaans ‘stoute jongen’ betekent. Later kwamen er ook lijnen bij voor vrouwen (Chicamala) en kinderen (Chicamala voor meisjes, Muchachomalo voor jongens).

Sinds 2007

Door artiesten in te huren om mooie prints te maken, wist Shirley een merk neer te zetten dat mannen en vrouwen aanspreekt. Er zijn sinds 2007 al meer dan 20 miljoen Muchachomalo-boxers verkocht en inmiddels is het merk ook internationaal bekend. Het heeft sales teams in 1200 landen en is op meer dan 1.000 plekken over de hele wereld te koop. Het is rebels, het is ‘draagbare kunst’ en het moet comfortabel zijn. Iets dat goed is gelukt, want het komt vaak voor dat je die letters MUCHACHOMALO boven een broek uit ziet piepen.

Eén van de lijnen van het merk is de EDM-lijn, wat een ode is aan de muziek die menig Nederlander groot heeft gemaakt: electronic dance music. Denk aan Tiësto, maar ook Martin Garrix. Die boxershorts hebben vrolijke prints die we kennen van het merk, maar dan met een soort vuurwerk erop. De ene print zal je heel erg aan staan, de ander niet: sommigen vinden het te druk, maar er zijn ook Muchachomalo-prints die juist vrij rustig zijn gehouden, zodat je ook stijlvoller voor de dag kunt komen voor bijvoorbeeld werk.

Er zijn ook lijnen zwemgoed van dit merk, al is de designlanguage daar een beetje anders. Geen opvallende banden met met die bekende merkterm erop en geen drukke prints. Muchachomalo’s zwemgoed is juist in één effen kleur. En er zijn Water React-shorts bij, die een andere kleur worden. Heel tof. Zo blijft het merk innoveren en niet voor niets. Het merk is inmiddels steeds verder gegroeid en heeft lijnen om allerlei soorten mannen en vrouwen aan te spreken.