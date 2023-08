​Duncan Laurence behaalt bizarre mijlpaal op Spotify met Arcade

Het is een kwetsbaar en toch een sterk nummer: Arcade. Het is bovendien een nummer dat extra lading voor ons heeft, omdat het Nederland naar de eerste positie op het Eurovisie Songfestival kreeg. Een positie die we lang niet hadden gehad: de laatste keer was in 1975 met het bijzondere Ding-a-dong van Teach-In. Zanger Duncan Laurence heeft echter 4 jaar na dato weer een mijlpaal bereikt met Arcade. Hij heeft 1 miljard streams op Spotify.

Billions Club op Spotify

Het was de eerste keer dat we als Nederlanders eerste werden op Eurovision met een Engelstalig nummer en waarschijnlijk is de taal een enorm hulpstuk om die 1 miljard streams te halen. Het nummer is mede daardoor enorm universeel inzetbaar. Duncan is ook al in grote shows geweest met Arcade, zoals het Amerikaanse The Today Show.

1 miljard streams op Spotify: een cijfer dat menig persoon niet eens weet uit te schrijven. Het is een bijzondere club waartoe Duncan nu behoort: de Billions Club. Er staan 459 nummers in die club, aangevoerd door The Weeknd met Blinding Lights, gevolgd door Shape of You van Ed Sheeran en Someone You Love van Lewis Capaldi, die 3,7, 3,5 en 2,9 miljard streams op hun naam hebben.