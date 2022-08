Een frisse duik tijdens het opladen van je EV

We beleven een van de mooiste zomers uit onze geschiedenis. Het is al weken, nee, maanden prachtig weer. Veel zon, lekkere temperaturen en weinig nattigheid. Te weinig soms. Zeker op dagen zoals die nu weer voor de deur staan, wanneer de temperaturen richting de 35 graden gaan. Dan komt een verfrissende duik in een zwembad als geroepen. In Duitsland kun je nu ook zwemmen terwijl je Tesla aan de lader hangt. Dat wil zeggen, bij de Supercharger in Hilden bij Düsseldorf. Ofwel, vergeet je zwembroek en handdoek niet als je je Tesla daar gaat opladen.

Zwembad naast Supercharger

Tesla heeft daar namelijk een zembad geplaatst. Nu hoor ik sommigen al denken. ‘Ow, dat is natuurlijk voor als weer eens een EV-batterij in de fik vliegt!’ Ja, het is bekend dat een accubrand van een EV alleen goed geblust kan worden door de auto in een bak met water te dumpen, maar nee, dat is niet waarom Tesla het zwembad bij haar Supercharger station in Hilden neergezet heeft.

Het zwembad is echt bedoeld zodat Tesla-rijders op zomerdagen als deze, met temperaturen tot 35 graden, even kunnen afkoelen. Het is onderdeel van Tesla’s plannen om meer recreatief en tijdverdrijvend entertainment te beiden tijdens een laadstop. Bovendien hoef je op hete dagen dan niet in je Tesla te blijven zitten, met de airco aan. Stroom verbruiken, voor de airco bijvoorbeeld, is immers niet bevorderlijk voor de laadtijden. De boys van Tesla Welt Podcast uit Duitsland waren bij de installatie van de Tesla swimming pool en maakten onderstaande video.