Hoe houd je je gebit gezond tijdens de gouden jaren?

Je gouden jaren zijn een hoogtepunt in je leven. Dit is de tijd waarop je kunt gaan genieten van je harde werk en eens je welverdiende rust kunt pakken. Natuurlijk komt deze periode ook met zijn eigen uitdagingen. De zorg voor onze mondgezondheid is een van deze uitdagingen. Natuurlijk is goede mondverzorging heel je leven belangrijk. Maar tijdens je gouden jaren wil je natuurlijk zo vrij, gezond en gelukkig mogelijk leven: nu heb je tenminste echt tijd om ervan te genieten. In deze blog vind je de beste tips om jouw stralende glimlach te behouden tijdens je gouden jaren.

Verzorg je mond met liefde: dat heeft ‘ie wel verdiend!

Goede mondverzorging begint bij jezelf. Het is belangrijk dat je een goede routine hebt als het gaat om mondverzorging. Routine maakt het makkelijker om consistent te zijn en consistentie is heel belangrijk voor een stralende glimlach. Eén keer per maand flossen gaat natuurlijk niets opleveren. Je moet dit elke dag even doen: hang een briefje op je spiegel en zorg dat flossen onderdeel wordt van je routine. Met de tandenstokers GUM wordt flossen makkelijker dan ooit. Je hebt genoeg keuze, waardoor er altijd een passende optie te vinden is voor jouw gebit. Goede mondverzorging is zoveel makkelijker dan mensen denken, het hoeft echt maar een kwartiertje van je dag te kosten. Dat is het toch wel waard, vind je niet?

Ga regelmatig naar de tandarts: profiteer van hun expertise

Het is misschien niet de leukste activiteit, maar het is wel belangrijk om regelmatig een bezoekje te brengen aan de tandarts. Een tandarts kan niet alleen kijken of er grote problemen zijn, ze zien ook of je goed bezig bent met je mondverzorging. Ze kunnen je helpen om preventief de juiste verzorging toe te passen, waardoor je de echte problemen kunt vermijden. De richtlijn is om minimaal twee keer per jaar te gaan.

Een gezond dieet voor een gezond gebit

Goed eten en drinken is heel belangrijk voor een gezond gebit en een stralende glimlach. Als jij elke dag liters frisdrank drinkt en alleen maar zoete snacks eet, dan heeft dit natuurlijk ook impact op je gebit. Voor je tanden is het belangrijk om elke dag genoeg water te drinken, water spoelt bacteriën weg, helpt bij de aanmaak van speeksel en zorgt dat je slijmvliezen niet uitdrogen. Dat is allemaal belangrijk voor een gezond gebit, dus vermijd suiker zo veel mogelijk en pak er een lekker glaasje water en je GUM picks bij.

