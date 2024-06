Eerste hulp bij het inrichten van een horecakeuken: 3 tips! 

De horeca is sinds het einde van de pandemie weer enorm gegroeid. Het aantal restaurants in Nederland is flink toegenomen. Geen wonder dat ook de vraag naar horeca apparatuur flink is gestegen. Want een goed ingerichte horecakeuken is immers goud waard. Toch blijkt dit in de praktijk toch best wel lastig te zijn. Want waar denk je aan bij de inrichting van deze professionele keuken? Welke apparatuur van https://www.horecagemak.nl/ zijn absoluut onmisbaar? Ben jij van plan om binnenkort jouw droom waar te maken en een eigen horecaonderneming te openen? Dan is het goed om te weten waar je precies op moet letten bij de inrichting van de keuken. Daarom hebben we in dit artikel de drie belangrijkste tips op een rijtje gezet.

1. Onmisbare apparaten: kies voor kwaliteit

Een goed uitgeruste horecakeuken moet uiteraard van alle gemakken zijn voorzien. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden. Onmisbare apparaten zijn bijvoorbeeld: fornuizen, ovens, vaatwassers, koelkasten en koffiemachines. Het is vooral belangrijk dat hierbij op de kwaliteit wordt gelet. Logischerwijs zal een simpele koelkast van thuis hier niet volstaan. Daarnaast is echt horeca apparatuur vaak gemakkelijker en sneller in gebruik.

Besparen op horeca apparatuur is dan ook geen goed idee. De keuken moet goed zijn ingericht. Anders sta je als horecaonderneming eigenlijk al bij de start van je bedrijf met 1-0 achter. Kies daarom altijd voor een gespecialiseerd bedrijf in horeca apparatuur. Een goed voorbeeld is Horeca Gemak. Dan weet je zeker dat de apparaten niet alleen passen in jouw professionele keuken, maar kun je ook nog eens rekenen van goed advies voor het maken van de juiste keuzes.

Weet je niet precies welke apparaten noodzakelijk zijn? Leg dit dan ook zeker voor aan het (toekomstig) keukenpersoneel. Zij weten als geen ander wat ze nodig hebben om efficiënt te kunnen werken.

2. Goede hygiëne

Goede hygiëne staat op nummer één in het prioriteitenlijstje van de horecaondernemer. En met goede reden: als je eten aan anderen serveert, dan moet dit op de juiste wijze gebeuren. Dat betekent dat er veilig gewerkt moet worden, producten op de juiste manier verpakt moeten worden en dat het schoon moet zijn in de keuken. Hierbij is de ondernemer verplicht om zich aan de HACPP-regels te houden. Soms wordt er wel eens gezucht onder deze strikte regels, maar ze zijn allemaal ontwikkeld om de veiligheid voor de gasten te waarborgen. Daarom is het niet alleen belangrijk dat het personeel op de hoogte is van de regels en deze op de juiste manier uitvoert, maar ook dat de keuken zo is ingericht dat deze mate van hygiëne makkelijker kan worden nagestreefd.

3. Loopruimte in de keuken

Besef goed dat er ook nog voldoende loopruimte in de keuken moet zijn. Pak de keuken dus zeker niet te vol in. Natuurlijk is het fijn om over heel veel opbergruimte en professionele apparatuur te beschikken, maar het is niet handig als er hierdoor minder personeel in de ruimte aanwezig kan zijn. Probeer de ruimte daarom zo effectief mogelijk in te richten en zorg voor voldoende loopruimte zodat er ook daadwerkelijk goed en veilig samengewerkt kan worden.

[Fotocredits – PaulShlykov © Adobe Stock]