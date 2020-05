Dyson V11: nog betere versie van de innovatieve snoerloze stofzuiger

En bij Dyson zit men nooit stil en zijn ze altijd bezig met innovatie en productontwikkeling. Dus beschikt de nieuwe versie ook over een verhoogde efficiëntie van de motor, en beschikt deze over maar liefst 20% meer zuigkracht dan zijn voorganger. Verder behoudt de V11 Absolute Extra nog steeds alle handige technologieën zoals. Geavanceerde filtratie, High Torque vloerzuigmond met Dynamic Load Sensor (DLS) en een LCD-scherm met real-time informatie.

Maar sommige mensen vonden tot 1 uur stofzuigen niet voldoende om hun traditionele stofzuiger met snoer in te leveren. Daarom is er nu de nieuwe Dyson V11 Absolute Extra snoerloze stofzuiger, deze beschikt over een verwisselbare batterij waardoor je nu dus tot 2 uur snoerloos kan stofzuigen.

Dyson lanceerde in 2018 een nieuwe innovatie op het gebied van stofzuigers. De Dyson Cyclone V10 was de eerste snoerloze stofzuiger die over de zuigkracht beschikte van een traditionele stofzuiger (met snoer).

De nieuwe stofzuiger beschikt al over 20% meer zuigkracht dan zijn voorganger. Dat komt door de motor in de kern van de machine: een Dyson Hyperdymium-motor, die draait met 125.000 toeren per minuut. De drievoudige verdeler optimaliseert de balans tussen kracht en prestaties om turbulentie en geluid te verminderen. Verder is handig dat de stofzuiger zich ook automatisch aanpast aan het type vloer. En dan wat extra power pakt waar nodig. Deze zuigkracht past de V11 automatisch aan op het type vloer door middel van drie microprocessors die de vloer tot 8.000 keer per seconde meten.

Blootstelling aan stof en allergenen kan ons welzijn beïnvloeden. Het volledig afgedichte filtersysteem van het vacuüm vangt 99,97% van de deeltjes zo klein als 0,3 micron voor een schonere lucht. 14 cyclonen genereren krachten van meer dan 79.000g om microscopisch kleine deeltjes - zoals pollen, bacteriën en huisstofmijten - in het stofreservoir op te vangen. Met het 'point and shoot'-reinigingsmechanisme is het stofreservoir overigens makkelijk en efficiënt leeg te maken.

De Dyson V11 is met al deze aanpassingen zeker weer een upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Door de verschillende opzetstukken is deze snoerloze stofzuiger echt voor ieder plekje in huis te gebruiken. En je hebt ook geen gedoe meer met stofzuigerzakken vervangen. Dat in combinatie met de verbeterde batterijduur en zuigkracht, maakt het tot een must have gadget voor in huis.

Beschikbaarheid

De Dyson V11 Absolute Extra snoerloze stofzuiger is per direct beschikbaar via dyson.nl voor € 649,-. Meer info lees je ook op de website.