Dreame introduceert AirStyle Pro: slimme 7-in-1 haarstyler met krachtige Jet AirFlow-technologie

Gericht op gebruiksgemak én haargezondheid

De AirStyle Pro is niet alleen krachtig, maar ook slim ontworpen. Het apparaat weegt relatief weinig, ligt prettig in de hand en heeft een intuïtieve bediening. De combinatie van luchtstroom in plaats van extreme hitte maakt het bovendien een stuk veiliger voor mensen met dun of beschadigd haar. Of je nu haast hebt in de ochtend of een uitgebreide stylingroutine doet voor een avondje uit: deze tool versnelt het proces en verbetert het resultaat.

Prijs en beschikbaarheid

De Dreame AirStyle Pro is per direct beschikbaar via de officiële Dreame-webshop en bij verkooppunten zoals Bol.com en Amazon. De adviesprijs bedraagt €349. Wie snel is, kan profiteren van een tijdelijke lanceringskorting van €50, geldig tot en met 24 februari 2025. Meer informatie over de tool en technische specificaties vind je op de officiële productpagina van Dreame.