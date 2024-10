Een nieuw seizoen breekt aan en misschien denk je alweer aan het neerzetten van de kerstboom. De zomer laten we achter ons en we zitten meer binnen. Waarom dan tegen een oud interieur aankijken? Dit zijn de interieurtrends van dit najaar.

Het is soms even zoeken naar de juiste stijl in huis, maar gelukkig is het dit najaar heel makkelijk om bij de trends te horen. We gaan niet meer voor de bonte verzameling, we gaan voor de natuur. Dat betekent dat je met een meubel waarschijnlijk al verschillende boxes tickt als het gaat om de trends van dit moment. Het biedt bovendien ook een rustige stijl waarbij items van verschillende winkels of merken toch al snel bij elkaar passen.

Meerdere salontafels

Je kunt natuurlijk een salontafel neerzetten en that’s it, maar het is handiger en moderner om voor meer verschillende tafels die bij elkaar horen te kiezen. Het is veelzijdig: heb je een verjaardag in een kringetje, dan kan je tussen mensen in een paar tafeltjes kwijt. Misschien heb je normaal juist liever een opstelling in het midden: kan ook. Het biedt zowel het prettige van een salontafel als het handige van meerdere kleinere tafels. Kijk bijvoorbeeld naar een travertin salontafel zoals bijzettafel Mari.

Natuurlijke materialen

Een andere veelgespotte trend voor het voorjaar is de toepassing van natuurlijke materialen. We laten de industrie achter ons en gaan meer terug naar de natuur, in steden waarin we juist steeds minder natuur zien. Het gebruik van hout is nooit weggeweest, maar het mag u wat meer gezien worden. Het hoeft bovendien niet zo gepolijst: het mag er wel wat ruwer uitzien en ook zo voelen, zeker aan de muur of op plekken die je toch niet hoeft aan te raken. Bruin, groen: natuurlijke kleuren zijn ook zeer welkom.

Organische vormen

Je zag het al bij de Mari-bijzettafel en het feit dat er meer natuurlijk materiaal mag worden gebruikt: de interieurtrend is ook om organische vormen toe te passen. Niet te veel rechttoe-rechtaan, maar juist rondere vormen en texturen die je ook in de natuur tegenkomt. Glooiende heuvels, meanderende rivieren: als je meubels je daaraan doen denken, dan zit je dit najaar helemaal goed.

Terracotta

Het is niet verbazingwekkend dat er ook natuurlijke kleuren horen bij de najaarstrends: terracotta is zeer on trend, maar ook smaragdgroen en bordeauxrood zijn welkom. Daarnaast zien we dat okergeel, dat al jaren de trend is, nog steeds helemaal in blijft. Je kunt bijvoorbeeld je meubels laten stofferen in die kleuren of ervoor kiezen om kussentjes te kopen in deze kleuren.

Heel veel plezier met shoppen, en vergeet ook niet te kijken bij tweedehandszaken.