​Zo verwerk je leer in jouw interieur

Leer is een grote trend in de woonwereld. Het natuurlijke materiaal heeft een unieke uitstraling en is daardoor een échte sfeermaker. Je kunt leer overal in je huis verwerken: van de slaapkamer tot de hal. Laat je door dit artikel inspireren door de verrassende toepassingen van leer.

1. Leren wandbekleding

Naast de veelgebruikte toepassingen zoals leren handgreepjes of -dragers om houten wandplanken aan op te hangen, heeft leer de woonwereld inmiddels verovert met grote(re) statements. Denk maar eens aan luxe behang op de wand als alternatief voor een likje verf of klassiek behang. Ga bijvoorbeeld voor een complete wand met leren wandtegels of maak een echte eyecatcher van dat ene gezellige nisje. Echt leder is vanzelfsprekend een natuurproduct, waardoor ieder stuk behang volledig uniek is. De patronen of aaibare texturen zorgen direct voor warmte in jouw interieur. Zowel figuurlijk als letterlijk, want leer werkt ook nog eens warmte- en geluidsisolerend.

2. Leren trapbekleding

De hal is doorgaans niet de meest sprekende ruimte in het huis. We steken er vaak maar weinig energie in, terwijl we ons er toch meerdere keren per dag bevinden. Geef jouw hal een unieke look met de verrassende toepassing van leer als trapbekleding. Het geeft je trap een buitengewoon chique, warme én stoere uitstraling. Leer op de trap is bovendien geluiddempend, brandveilig en biologisch afbreekbaar – mocht je er ooit op uitgekeken raken. Door de trap te gebruiken, krijgt het leer vanzelf en mooie doorleefde look.

3. Leren tafelblad

Naast het bekleden van een wand of trap, kun je ook meubels met leer bekleden. Ben je bijvoorbeeld uitgekeken op je eettafel? Met een tafelblad van leer krijgt jouw oude tafel een nieuwe, hippe en karakteristieke look, waar je ongetwijfeld indruk mee maakt bij je gasten. Of ga voor een mooie leren bankstel of bescheiden poefje. Leren meubels zijn bovendien erg onderhoudsvriendelijk. Het materiaal is bij vlekken snel en gemakkelijk af te nemen en onthoud: gebruikssporen zijn júist mooi bij leer!

[Fotocredits - ponsulak © Adobe Stock]

Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Dutchcowboys.