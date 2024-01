​Deze basics moet je als man zeker in je kast hebben

Veel vrouwen hebben het: een soort lijstje met basics die ze sowieso in de kast hebben. Een zwart colbert, een little black dress, een goede winterjas, onderhemdjes en zwarte pumps bijvoorbeeld. Mannen lijken dat minder te hebben, maar toch zijn er zeker basics die handig zijn voor in jouw kledingkast.



Herenkleding wordt vaak gezien als minder spannend dan vrouwenkleding, omdat er minder verschillende typen kledingstukken zijn. Maar als je alle verschillende types naast elkaar legt, dan zal je waarschijnlijk verbaasd zijn, laat staan als je er ook nog mee begint te variëren. Het is handig om voor dat variëren, maar ook om simpelweg klaar te zijn voor bepaalde situaties, bepaalde basics in je kast te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de volgende kledingstukken:

Wit T-shirt

Het is misschien een cliché, maar een wit t-shirt is nu eenmaal een van de belangrijkste basics. Het staat goed onder een wit overhemd (waarover later meer), het staat goed in de zomer boven een jeans: het kan altijd. James Dean is waarschijnlijk de beste trendsetter wat dit betreft en als jij als die echte Dean wil overkomen, dan doe je er goed aan tenminste één wit shirt in de kast te hebben.

Grijze sweater

Het is subtiel, het is warm en het past bij heel veel kleuren: de grijze sweater. Het kan casual, het kan zakelijk en dat maakt het een echte kastkameleon, zoals we dat noemen. Ook handig om gewoon in je tas bij je te hebben, dat mocht je het koud hebben, er altijd iets warms in de buurt is. Het kan formeel, informeel en dat maakt de grijze sweater (of trui als je dat liever hebt) een ultieme musthave.

Een goede spijkerbroek

Iedereen heeft een goede spijkerbroek nodig: er zijn ook zoveel soorten. Vind je een spijkerbroek te ruw en zwaar, dan zijn er ook altijd varianten te vinden die aanzienlijk minder heavy zijn. Maar wat het belangrijkst is, dat is dat hij goed zit. Laat je dus echt in de winkel even goed adviseren, neem iemand mee voor extra advies en geef je ogen goed de kost: die ene lievelingsspijkerbroek zal je waarschijnlijk enorm veel aan hebben.