​Zo kies je kleding die er niet alleen goed uitziet, maar ook lekker zit

We hebben allemaal wel eens die ene outfit gehad die er geweldig uitzag, maar aan het eind van de dag voelden we ons beperkt in onze bewegingen en keken we reikhalzend uit naar die ene comfortabele joggingbroek thuis. Het goede nieuws is dat je niet hoeft te kiezen tussen stijl en comfort als het gaat om kleding. Hier zijn enkele tips om kleding te kiezen die er niet alleen goed uitziet, maar ook lekker zit.



1. Kies de juiste maat

Dit lijkt misschien een open deur, maar het dragen van kleding die te strak of te los zit, kan echt een negatieve invloed hebben op je comfort. Kies altijd voor de maat die het beste bij je past en vermijd vast te houden aan een bepaalde maat als dat betekent dat je je niet op je gemak voelt.

2. Let op de stof

De stof van je kledingstukken speelt een grote rol in hoe comfortabel ze aanvoelen. Een Quotrell hoodie is bijvoorbeeld gemaakt van katoen, een stof die erom bekend staat ademend en zacht te zijn voor je huid. Hetzelfde geldt voor kleding dat gemaakt is van linnen en zijde. Synthetische stoffen kunnen soms minder ademend zijn, dus let op het etiket voordat je iets koopt.

3. Kies voor stretch

Kleding met een vleugje stretch, zoals elastaan, kan een wereld van verschil maken als het gaat om comfort. Stretchy materialen geven je meer bewegingsvrijheid en passen zich aan je lichaam aan, waardoor je je minder beperkt voelt.

4. Pas op voor naden en labels

Harde naden en labels aan de binnenkant van je kleding kunnen jeuk en irritatie veroorzaken. Controleer altijd of er irritante elementen aanwezig zijn die je draagcomfort kunnen verminderen.

5. Kies de juiste stijl

Stijlvolle kleding hoeft niet per se ongemakkelijk te zijn. Er zijn tal van opties die zowel trendy als comfortabel zijn. Losvallende jurken, wijde broeken, een Daily Paper jas en oversized sweaters zijn slechts enkele voorbeelden van kledingstukken die er geweldig uitzien en je toch alle bewegingsvrijheid bieden.

6. Probeer het uit

Voordat je iets koopt, is het een goed idee om het kledingstuk uit te proberen. Buig, strek en loop een beetje in de paskamer om te zien hoe het aanvoelt. Als je je beperkt voelt in je bewegingen, is het misschien beter om verder te kijken.

7. Kies voor laagjes

Laagjes kunnen niet alleen helpen om je stijlvol aan te kleden, maar ook om je comfortabel te houden. Op die manier kun je gemakkelijk iets uittrekken als je te warm wordt.

8. Was en onderhoud

Sommige kledingstukken worden comfortabeler naarmate je ze vaker draagt en wast. Zorg ervoor dat je de wasinstructies volgt en je kleding goed onderhoudt, zodat ze hun comfort behouden.

Photo by lil artsy on Pexels