​Zo kies je de juiste lockerkast uit voor jouw werk

Schoenen met stalen neuzen, een plek voor een extra kostuum: het is niet altijd handig om je auto als werkkledingkast te gebruiken. Maar het risico als je het mee naar huis neemt is weer dat je het vergeet. Investeren in een goede lockerkast voor kantoor zorgt dat iedereen altijd goedgekleed komt opdagen. Of dat nou betekent een overal met werkschoenen of een net pak met designerschoenen. Zo zoek je zo’n kast uit.



Een lockerkast kun je op verschillende plekken kopen, maar wist je dat je het ook eenvoudig kunt bijbestellen met de rest van je kantoorartikelen? Je hoeft er dus niet door een groot meubelwarenhuis te struinen. Een lockerkast kopen gaat dan ook vrij makkelijk, maar waar let je op?

Hoeveel mensen gebruiken hem?

Wil je er een hele rij van neerzetten omdat een hele afdeling de kast zal gebruiken, of is het een wat kleiner exemplaar voor in een individueel kantoor? Dat verschilt nogal en het is dan ook slim om in kaart te brengen voor hoeveel mensen de ‘kluizen’ nodig zijn. Vaak zijn het namelijk in één keer vier kasten aan elkaar. Plus, als je er uiteindelijk meerdere nodig blijkt te hebben, dan kun je er beter in één keer meerdere kopen voor een eenduidige stijl.

De ruimte die je ervoor hebt

Wel moet je weten hoeveel ruimte je ervoor hebt. Als je de kast mooi wil wegzetten onder een trap, dan moet deze misschien niet te hoog zijn. Dit werkt uiteindelijk hetzelfde als wanneer je voor thuis een kast uitzoekt. Je moet goed weten welke afmetingen je max kunnen zijn. Vergeet ook niet om rekening te houden met het deurtje dat nog open en dicht moet kunnen.

De kleur

Werk je bij de blauwe supermarkt, dan wil je misschien geen kast neerzetten met gele deurtjes in de kleur van de concurrent. Of misschien heb je een stijlvol donkerblauw kantoor en zoek je juist een kast met donkerblauwe deuren, wat er iets minder industrieel uitziet als de standaard grijze kleuren. Er zijn qua lockers inmiddels veel meer kleuren te kiezen dan het grijs waar je in eerste instantie aan denkt.

Het doel van de kast

Wil je een kast gebruiken om bijvoorbeeld kleding meteen te desinfecteren, dan behoort dat zeker tot de opties. Er zijn kasten die middels ozontechnologie worden gedesinfecteerd. Er zijn ook varianten die dat niet doen (en die zijn, uiteraard, wel veel goedkoper). Het is handig om te bedenken welk doel de kast dient. Staat hij in een fabriek, dan heb je een kast nodig voor de zware industrie, terwijl een kast in een kantoor wel iets subtieler kan.

Planken of hangen?

In het verlengde van het vorige: ga je de kast vooral gebruiken voor schoenen, of wil je er ook een pak in kwijt? Wil je dat pak ophangen, of vouw je hem liever op? Er zijn allerlei keuzes te maken. Zo zijn er lockerkasten die alleen maar uit vierkante vakjes bestaan zoals kluisjes op school, maar ze zijn er ook in een variant waarbij je een gedeelte hebt om te hangen en een plankje hebt om het een en ander neer te leggen. Misschien wil je wel laden: ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Kortom, er is van alles om rekening mee te houden, naast natuurlijk het budget dat je voor de kast vrij hebt. Veel plezier met shoppen!

[Fotocredits - Teerayut © Adobe Stock]