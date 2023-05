​Deze 5 banen blijven relevant en worden steeds populairder

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan, maar weet jij nog niet zo goed wat je precies wilt? Dan ben je hier op de juiste plaats. Er zijn namelijk een aantal banen die altijd populair blijven en banen die tegenwoordig juist populairder worden. We leven namelijk in een wereld waar steeds meer ontwikkelingen bij komen en onderhoud of iets dergelijks voorop komt te staan. Ben jij benieuwd naar de vijf banen die altijd relevant en populair blijven? Hieronder bespreken we ze allemaal!



Zorg en verpleegkunde

De zorg en het werk als verpleegkundige blijft een belangrijke en essentiële baan. Dit omdat de vergrijzing van de bevolking toeneemt, waardoor de vraag naar verpleegkundigen en zorgpersoneel groter wordt. Daarnaast is het werk in de zorg een lonende carrière waarbij je anderen kunt helpen, iets mooiers bestaat er niet toch? Het werk in de zorg en de verpleegkunde is daarom een erg belangrijke baan, die steeds populairder wordt.

Kapper

Kapper is altijd al een erg populaire baan geweest. Dit omdat mensen het nou eenmaal belangrijk vinden om er goed uit te zien. Hierdoor is er steeds meer vraag naar een goede kapper. Ook neemt het aantal eigen ondernemingen toe in deze branche. Dit omdat het relatief makkelijk is om een eigen kapsalon te beginnen met de benodigdheden van voorkappers.nl. Het vak kappers zal altijd populair blijven en is daarbij een essentieel vak op de arbeidsmarkt.

Monteur

Tegenwoordig ontwikkelt de technologie zich razendsnel. Hierdoor is er meer vraag naar monteurs, aangezien er meer apparaten op de markt zijn. Monteur is daarom een erg belangrijk vak, aangezien er vaker onderhoud moet worden gepleegd. Er zijn monteurs gespecialiseerd op verschillende gebieden. Denk hierbij aan autotechniek, elektronica, HVAC-systemen en industriële machines. Er wordt binnen deze sectoren veel gevraagd naar personeel en er zijn verschillende en goede loopbaanmogelijkheden beschikbaar.

Elektricien

Naast monteurs is het vak elektricien tegenwoordig ook steeds essentiëler en dit heeft een aantal redenen. Elektriciens zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het installeren, onderhouden en het repareren van elektrische systemen en apparatuur. Daarnaast wordt het tegenwoordig steeds populairder en duurzamer om gebruik te maken van elektrische voertuigen, zonne-energie en slimme woon technologieën. Hierdoor is er ook meer vraag naar gekwalificeerde elektriciens. Daarnaast zijn er veel doorgroeimogelijkheden binnen dit vak, aangezien er steeds meer nieuwe ontwikkelingen bijkomen.

Hovenier

Een baan die altijd populair zal blijven is ook hovenier. Duurzaamheid wordt namelijk een steeds groter begrip en men hecht een stuk meer waarde aan groene ruimtes. Hierdoor groeit de vraag naar hoveniers enorm. Als hovenier ben jij verantwoordelijk voor het ontwerpen, onderhouden en verzorgen van tuinen, landschappen en parken. Het vak hovenier is ideaal als je van buiten en planten houdt.

Dit zijn de vijf populairste banen die altijd relevant blijven, aangezien er in onze wereld steeds meer ontwikkelingen bij komen. Hierdoor wordt de vraag naar verschillende sectoren enorm verhoogt. Ook zijn er binnen deze branches verschillende doorgroeimogelijkheden beschikbaar. Het is dus zeker een aanrader om eens na te denken over bovenstaande banen en branches en je hier eventueel meer in te verdiepen.

[Fotocredits - Prostock-studio © Adobe Stock]