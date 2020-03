​6 beroepen met een goede baankans

Ben je uitgekeken op je baan, of rond je je middelbare school af en sta je voor de keuze welk beroep je zou willen gaan uitoefenen? Na een moeilijke periode met een economische crisis is het inmiddels weer wat makkelijker geworden om een baan te vinden. Dat geldt echter niet voor alle sectoren. Een aantal sectoren kampt nog steeds met te veel aanbod van personeel en te weinig arbeidsplaatsen. Maar er zijn zeker ook beroepen waar er een tekort aan personeel bestaat. Wil je je verzekeren van een goede kans op een baan, dan zou je voor een van deze beroepen kunnen gaan. Wij hebben een aantal verschillende beroepen met een tekort aan personeel op een rijtje gezet.



Elektromonteur

Het werk van een elektromonteur behelst het bevestigen, installeren, onderhouden en repareren van elektrische bedrading en apparatuur. Als je dit in de oren klinkt als hetzelfde takenpakket als dat van een elektricien, dan komt dit simpelweg omdat het om hetzelfde beroep gaat. Als elektromonteur of elektricien moet je logisch kunnen nadenken en dingen kunnen uitzoeken, omdat er soms bouwtekeningen of ingewikkelde stroomschema’s bij komen kijken. Er is weinig marge voor fouten omdat je met elektriciteit werkt. Om aan de slag te kunnen als elektromonteur moet je een elektrotechniek opleiding gevolgd hebben.

Software engineer

Heb jij een zesde zintuig voor systemen en computertechniek, dan is het beroep van software engineer wellicht iets voor jou. Hoewel de titel suggereert dat je software ontwikkelt, is dit niet direct het geval. Als software engineer ontwerp je informatiesystemen. Je bedenk aan welke eisen een systeem moet voldoen en vervolgens met welke softwaretalen dit gerealiseerd kan worden. Je haakt aan bij de nieuwe ontwikkelingen en probeert huidige systemen te verbeteren of te vervangen voor een nieuw systeem dat meer aan de behoeften voldoet. Om in aanmerking te komen voor dit beroep moet je over een IT-opleiding op hbo of wo niveau beschikken. Verder kun je verschillende trainingen en cursussen op het gebied van software engineering volgen.

Lasser/lasrobotoperator

Als lasser verbind je onderdelen van metaal, waarbij je gebruik maakt van lasdraad, druk en/of warmte. Het is een beroep waarbij veiligheidsrisico’s bestaan, omdat er met hoge temperaturen gewerkt wordt. Heb je interesse in dit beroep? Er is geen lange opleiding voor nodig; om lasser te kunnen worden kun je een tweedaagse cursus volgen bij ROVC. Wel wordt tegenwoordig steeds vaker ook het bezit van een VCA-certificaat verwacht. Dit is een certificaat dat basiskennis van werken met ook voor veiligheid, gezondheid en milieurisico’s aantoont.

Verpleger/verpleegkundige

Het zal niet verbazen dat er in de zorg behoefte blijft aan meer personeel. Helaas willen te weinig mensen in de zorg werken. Dit is natuurlijk wel een beroep dat moet liggen. Je moet zorgzaam van natuur zijn en bereid zijn om de hele dag voor anderen te zorgen. Daarnaast moet je kunnen omgaan met het feit dat je relatief weinig tijd per patiënt hebt. Om verpleger te worden, kun je een MBO-opleiding volgen of een BBL-opleidingdoen waarbij je werken en studeren combineert. Om verpleegkundige te worden volg je de HBO-V opleiding.