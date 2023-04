​De voordelen van shutters in plaats van rolgordijnen

Er worden vaak grappen over gemaakt: wij Nederlanders hebben doorkijkhuizen zonder gordijnen. In de praktijk valt dat erg mee. Veel woningen hebben wel een rolgordijn, vitrage of een andere oplossing om pottenkijkers buiten de deur te houden. Eén van de mooiste oplossingen, dat blijven toch shutters! Met shutters houd je die pottenkijkers buiten én geef je je woning meer karakter.



Wat zijn shutters?

Shutters zijn raambekleding die ook wel binnenluiken of klapluiken worden genoemd. Dat is een belangrijk gegeven, want ze worden nog wel eens aangezien voor luiken die je juist aan de buitenzijde van een pand aanbrengt (en die meestal vooral zijn bedoeld om ongenode gasten buiten te houden). Shutters zullen vrij weinig doen aan inbrekers, maar houden wel het zonlicht goed buiten. Shutters hebben namelijk verstelbare lamellen waardoor je ze zo kunt kantelen dat je weinig of juist veel zonlicht naar binnen ziet schijnen. Zo kun jij gemakkelijk spelen met de lichtinval in je woning! Shutters worden vaak gemaakt van hout, maar ze bestaan ook in aluminium- en pvc-varianten.

Waarom jij voor shutters moet kiezen

Je kunt je voorstellen dat shutters wat duurder zullen zijn dan eenvoudige gordijnen van de Zweedse meubelgigant. Ook heb je voor de montage van shutters de juiste expertise nodig, waardoor je dit het beste door een expert kunt laten doen. Maar… shutters zijn dan wel een stuk duurzamere variant.

Shutters kopen op maat is tegenwoordig helemaal niet zo veel gedoe meer: vakmensen assisteren je bij het inmeten. Shutters zijn van prachtige houtsoorten gemaakt en je doet er dan ook heel lang mee. Bij een rolgordijn scheurt de stof uit ouderdom (of door enthousiaste huisdieren en kinderen), en dat gebeurt niet bij shutters. Ze gaan langer mee en ze voegen ook daadwerkelijk waarde toe aan je huis. En karakter dus: shutters kunnen een huis een heel andere uitstraling geven.

Meer privacy en spelen met lichtinval door shutters

Shutters zijn er echter niet alleen om in de avonduren wat meer privacy te hebben bij het Netflixen, ze zijn er ook om de zon buiten te houden. Shutters zijn namelijk de perfecte zonwering! Door de verstelbare lamellen kun je de felle zon, die ervoor zorgt dat je niets meer ziet op je laptop of televisie, buiten houden. Je kunt de shutters precies naar wens instellen: bijvoorbeeld een beetje half open, zodat de zon niet direct naar binnen schijnt, maar er nog wel genoeg daglicht binnenkomt om de woonkamer fijn licht te houden.

Goed voor de energierekening

Deze raamdecoratie kan ook helpen bij het beperken van je energierekening. Je kunt door ze dicht te doen, wanneer de zon intens schijnt, zorgen dat je huis iets minder opwarmt en je dus minder geneigd bent om een ventilator of airconditioning aan te zetten. Dat scheelt weer in de portemonnee! Andersom geldt ook dat de gestookte warmte in de winter beter binnen blijft wanneer de shutters dicht zijn.

Gemakkelijker in onderhoud en hygiënischer

En dan is er nog iets: waar er in een stoffen rolgordijn vaak stof en plukken huisdier haar blijven hangen, zijn shutters dankzij hun stevige, gladde oppervlakken veel makkelijker schoon te maken. Ook erg prettig voor mensen die niet tegen stof en mijt kunnen.

[Fotocredits - sanneberg © Adobe Stock]