​De samensmelting van Metaverse & online casino games

Een gecentraliseerde Metaverse wordt daarentegen wel door een autoriteit beheerd. Ze bepalen namelijk hoe de Metaverse te werk gaat. In de gecentraliseerde Metaverse kun je bijvoorbeeld land of gebouwen kopen, die dan voor werkgelegenheid kunnen zorgen. Toch bestaat bij de gecentraliseerde Metaverse altijd de kans dat je alle assets verliest, want je hebt namelijk geen volledig eigendomsrecht in handen.

De gedecentraliseerde Metaverse wordt niet door een persoon of autoriteit geleid. Alle transacties die plaatsvinden worden via een zogenaamde 'blockchain' verwerkt. Dankzij deze technologie kunnen gebruikers met cryptocurrency, zoals Bitcoin en Ethereum, bepaalde assets kopen. Denk dan vooral aan NFT's.

De Metaverse, een virtuele wereld waar spelers of gebruikers met elkaar kunnen communiceren. Met het gebruik van Virtual Reality (VR), krijgt het 3D platform een extra dimensie, die door de gebruiker als 'levensecht' wordt ervaren. Niet alleen wordt de Metaverse voor gaming en casino gerelateerde doeleinden gebruikt, maar ook voor educatie en werkgelegenheid. Met andere woorden, de Metaverse is een fictieve en actieve wereld.

Geld verdienen in de Metaverse

Zogenaamde 'Play to earn' games schieten als paddestoelen uit de grond. Niet zo vreemd eigenlijk, want het geeft de gebruiker een vorm van totale vrijheid. De spellen zijn gebaseerd op NFT's of andere avatars, die tijdens het spel worden ingezet om geld te verdienen. Daarnaast kun je ook gebouwen kopen die vervolgens weer kunnen worden verhuurd.

Van Fysiek Las Vegas naar de Metaverse

Decentraland, een virtuele wereld in de Metaverse, maakt plaats voor een fictieve Las Vegas strip. Het bedrijf: ‘Atari’ heeft namelijk een groot stuk land gekocht waar een gigantische casino met verschillende games op komt te staan. Bovendien werken ze samen met organisaties met een selectie van eerlijke online casino’s en ‘Atari’ zal de onderneming: ‘Enjin’ voor de avatars zorgen en loopt het Metaverse casino op Ethereum.

De Atari casino’s in de Metaverse, zullen ook populaire casinospellen uitgeven. Denk dan vooral aan blackjack en poker. Daarnaast kun je ook met de casino Metaverse token, genaamd ERC20 of $ATRI, bepaalde aankopen verrichten.

Hoe stort ik geld bij een casino Metaverse?

De integratie van de Metaverse blijft onveranderd doorgaan in de Nederlandse samenleving. Toch treed tegelijkertijd ook de huivering op bij dit nieuw fenomeen. Want wat is een Metaverse online casino eigenlijk en heb ik dezelfde stortingsmogelijkheden, zoals bij een online casino Nederland? Om deze vraag te beantwoorden, zullen we eerst een stukje terminologie moeten bespreken.

Wat is een Wallet?

Een Wallet kun je eigenlijk vergelijken met een portemonnee. Het is weliswaar geen gewone portefeuille die je bij de website met betrouwbare casino’s opentrekt, maar een digitale beurs. Een zogenaamde ‘exchange’ ofwel handelsplatform, geeft je de gelegenheid om cryptocurrency te kopen. Een goed voorbeeld van een exchange, is Binance of Bybit. Op deze exchange kun je met fiatvaluta diverse cryptomunten kopen, die je vervolgens in je Wallet opslaat.

Mocht je op een gegeven moment een aantal cryptocurrency bezitten, dan kun je naar het beste online casino in de Metaverse navigeren om casinospellen te spelen. Let er wel goed op dat alle transacties van een authentieke code zijn voorzien. Mocht je de code verkeert intypen of op een verkeerde blockchain crypto verzenden, dan leidt dit tot verlies van je cryptocurrency.

De voordelen van een online casino in de Metaverse

De anonimiteit is het grootste voordeel van de Metaverse. Iedereen kan namelijk vrij onopgemerkt zijn crypto verzenden naar het casino of elders. Afhankelijk, welke blockchain er wordt gebruikt, zullen de transactiekosten ook minimaal zijn. Er zijn echter wel uitzonderingen. Zo heeft Ethereum bijvoorbeeld hogere transactiekosten dan Polygon. Het is dus raadzaam om dit gegeven goed te bekijken voordat er crypto wordt verzonden.

Tot slot

Bitcoin en andere cryptocurrency is van ons allemaal en wordt door niemand gereguleerd. De anonimiteit en inburgering van crypto zal onverminderd doorgaan en dit geldt hetzelfde voor de Metaverse online casino’s.

[Fotocredits - ipopba © Adobe Stock]