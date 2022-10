De beste online casino's in Nederland - Top 5 goksites

Heb je de afgelopen maanden gezien dat er steeds meer online casino's in Nederland zijn bijgekomen? Als je nog nooit bij een online casino hebt gespeeld, zul je misschien wel nieuwsgierig geworden zijn naar de mogelijkheden. Het kan echter zijn dat je nog niet de stap hebt gewaagd om een spelersaccount aan te maken, omdat je niet weet welk casino je moet kiezen. Met het grote aanbod kan het inderdaad overweldigend zijn. Want wat is nu een goed online casino en waar let je op als je online gaat gokken? Om het je gemakkelijk te maken, hebben we een overzicht voor je gemaakt van de beste online casino's in Nederland. Hoe we hiertoe gekomen zijn? Dat lees je in onze review waarbij je niet alleen ontdekt wat het beste Nederlandse online casino is, maar ook waarom dat zo is.

Voor vragen kun je contact opnemen met de klantenservice. Er is een live chat die je 24 uur per dag op alle dagen van de week kunt bereiken. Of je stuurt een mail.

De mobiele site van Casino2 open je in de browser van je smartphone. Je speelt via een beveiligde verbinding en je ziet in een oogopslag wat je voortgang is tijdens het spel.

Heb je vragen of loop je ergens tegenaan tijdens het spelen, kijk dan op de veel gestelde vragenlijst voor een eerste oplossing. Een andere optie is om contact op te nemen via de live chat of een mail te sturen.

Betalen doe je bij Casino2 eenvoudig via Volt, een creditcard of Cryptopay. Genoeg keuze dus uit verschillende soorten betaaldiensten. Er worden geen kosten gerekend door Casino2.

Zowel het aanmaken van een nieuw spelersaccount als het aanvragen van een uitbetaling van je winst loopt soepel via de mobiele site van Casino3. De verbinding is bovendien goed beveiligd.

Je kunt de medewerkers van de klantenservice 24 uur per dag, alle dagen van de week, via de live chat bereiken. Of je stuurt een mail als je vraag niet zoveel haast heeft.

Er is voldoende keuze uit slotspellen, progressieve jackpots en natuurlijk het live casino. De spelaanbieders hebben bekende namen als Play 'n Go en NetEnt , maar een paar grote namen als Relax Gaming en Microgaming ontbreken.

Of je nu op je laptop, smartphone of tablet speelt, bij Casino4 kan dat probleemloos en snel. Je hebt hier bovendien geen speciale app voor nodig. Dat scheelt een hoop ruimte in het geheugen van de mobiele telefoon.

Casino4 heeft een klantenservice die dag en nacht via de live chat bereikbaar is. Daarnaast is er een mailadres waar je je vragen aan kunt sturen. Ook kun je kijken of de antwoorden op je vragen tussen de veel gestelde vragen op de site staan.

De welkomstbonus van maximaal 600 euro verdien je in drie stortingen. Er zijn ook 200 gratis spins beschikbaar. De bonus zet je in op slots als Guns 'n' Roses en Volcano Riches, dit is een leuke variant op de standaard slots die andere casino's aanwijzen bij de welkomstbonus.

Voor vragen aan Bitfiring neem je contact op met de klantenservice via de live chat. Of je stuurt een mail, waar je over het algemeen binnen 24 uur antwoord op krijgt.

De betaalmethode die Bitfiring biedt, is betrouwbaar. Maar het enige dat we kunnen opmerken is dat als je geen cryptowallet hebt, je niet bij dit casino kunt spelen. Zo wel, dan heb je keuze uit Bitcoin, Tether en Dogecoin.

Het spelaanbod is uitgebreid en bestaat voornamelijk uit slotspellen en online tafelspellen. Dus er is geen live casino. Maar bekende titels als Book of Dead en Batman Begins zijn zeker aanwezig.

Hoe beoordelen we de beste Nederlandse online casino's?



Als je onze reviews goed bekijkt, dan zul je zien dat we bij de beoordeling van een online casino Nederland niet op een individueel aspect van het casino afgaan. We kijken naar verschillende zaken, zoals bijvoorbeeld de vraag of het casino over een geldige vergunning beschikt en wat de aangeboden betaalmethodes zijn. Ook de inhoud van de welkomstbonus is van belang. Net zo belangrijk als de vraag of er ook voor trouwe spelers een bonusprogramma is.

Datzelfde geldt voor het spelaanbod en de spelontwikkelaars die bij het casino in de online spelbibliotheek staan. Maar dat is niet het enige. We bekijken ook of je altijd terecht kunt bij de klantenservice en hoe het werkt als je het casino op je mobiel wilt spelen? Pas als een online casino op al deze punten ruim voldoende scoort en net dat beetje extra geeft, krijgt het casino een plaatsje in onze casino online Nederland top vijf.

Betrouwbaarheid en vergunningen

Het is op het eerste gezicht bij online casinos niet altijd te zien. Daarom is het belangrijk om erop te letten of het casino waar je speelt een vergunning heeft. De online casino's uit onze lijst voldoen allemaal aan deze voorwaarde. Dat maakt dat je zeker bij een betrouwbaar casino speelt. Wil je zelf controleren of het casino dat je online tegenkomt ook een vergunning heeft? Kijk dan of je op de site een vermelding ziet van de gokautoriteit die de vergunning heeft afgegeven en/of ook het nummer van de vergunning vermeld wordt. Als een casino meerdere soorten gokspellen aanbiedt, zoals bijvoorbeeld casinospellen en sportweddenschappen, dan moeten hier ook verschillende vergunningen voor afgegeven zijn.

Een vergunning bevestigt niet alleen dat het casino zich moet houden aan de gestelde regels van de gokautoriteit. Het geeft ook aan dat het online casino regelmatig op de naleving ervan wordt gecontroleerd. Dat is op verschillende gebieden, bijvoorbeeld op het hanteren van een minimale leeftijd voor het aanmaken van een spelersaccount. Maar er wordt ook toezicht gehouden op de eerlijkheid van het spel, zoals gelijke winkansen en de willekeurigheid van de mogelijkheid op winst.

Veilig betalen en opnemen

Online geld overboeken is de gewoonste zaak geworden en toch wil je zeker weten dat je speelgeld in goede handen is en niet tijdens het overboeken op een verkeerde rekening terechtkomt. Daarom heeft ieder online casino echtgeld uit onze lijst een aantal betrouwbare manieren om geld over te boeken. Dit geldt niet alleen voor het overmaken van je speelgeld, maar ook voor het laten uitbetalen van je winst. Kies bijvoorbeeld voor betaalmethodes als Trustly en Volt. Hier kies je voor een overboeking in de veilige betaalomgeving van je eigen bank.

Natuurlijk moet je vooraf wel even kijken of je bank deze betaalmethode ondersteunt. Ok zijn niet alle betaalmethodes geschikt voor zowel het betalen als het ontvangen van het geld van het online casino. Maar als je een creditcard hebt, zoals een Visa of een Mastercard, hoef je je daar geen zorgen over te maken. Tegenwoordig zijn er ook meer en meer online casino's waar je gemakkelijk en snel in cryptovaluta, zoals Bitcoin en Tether, kunt betalen.

Ook andere betaaldiensten als Neteller, Skrill en PaySafeCard zijn betrouwbaar en voeren bovendien de betaalopdrachten heel snel uit. Let er wel op dat sommige casino's afwijkende regels hanteren voor de welkomstbonus als je met bepaalde betaalmethodes je eerste speelgeld overboekt. Ook kunnen casino's opnamelimieten hanteren of transactiekosten rekenen. Deze staan los van de kosten die de bankinstelling zelf hanteert.

Het bonusprogramma

De online casino's kunnen zich op verschillende punten van elkaar onderscheiden. En dat doen ze ook zeker als het gaat om het bonusprogramma. De meeste welkomstbonussen bestaan uit een bonusbedrag dat je kunt inzetten nadat je een eerste storting hebt gedaan. Er is sprake van een minimale eerste storing, bijvoorbeeld 20 euro en een maximaal bedrag dat je aan bonus kunt verdienen.

Vaak bestaat de bonus uit een bedrag en een aantal gratis spins die je krijgt nadat je een tweede of derde storting hebt gedaan. De online casino's bieden verschillende maximale bonusbedragen en spins en daar horen dan ook verschillende soorten bonusvoorwaarden bij. Let voordat je begint altijd goed op waar deze bonusvoorwaarden uit bestaan. Wat zijn de rondspeelvoorwaarden? Binnen hoeveel dagen moet je de bonus inzetten, en is er een maximale inzet per ronde?

Ook is het goed om te kijken naar de spellen waar je bonus kunt inzetten. Want veel casino's wijzen een slotspel aan. Als dat spel je niet ligt, kan het lastig zijn om aan de bonusvoorwaarden te voldoen. Of als je denkt dat je de bonus volledig kunt gebruiken op een live casinospel en het blijkt uiteindelijk maar voor 10% mee te tellen, kan de teleurstelling ook groot zijn. De beste online casino's hebben hun bonusvoorwaarden dan ook duidelijk op hun site uitgelegd.

Het spelaanbod en de variatie

Iedere gokker heeft zijn of haar eigen voorkeur als het gaat om online casinospellen. Een uitgebreid en vooral ook gevarieerd spelaanbod is daarom belangrijk bij de beoordeling van online casino's. Heeft het casino veel spellen en zitten daar ook bekende slotspellen tussen of bijvoorbeeld progressieve jackpots? Wat is het Return to Player percentage van een spel, dus hoeveel kun je winnen van elke euro die je inzet?

Ook de spelontwikkelaars spelen een belangrijke rol als we de kwaliteit van het online casino bepalen. Als de spellen geleverd zijn door bekende softwareleveranciers, dan weet je ook dat de spellen van goede kwaliteit zijn. Dat geldt niet alleen voor de videoslots, maar ook voor de tafelspellen bij het live casino. Daarnaast is een goede liveverbinding natuurlijk van groot belang voor de beste spelbeleving.

Heeft het online casino een sportsbook? Dan kijken we of er voldoende variatie aan sportwedstrijden is om op in te zetten. Dus niet alleen buitenlandse rugbywedstrijden, maar ook de voetbalwedstrijden waar Nederlandse spelers een rol spelen.

De professionaliteit van de spelleveranciers

Behalve dat spelproviders veel verschillende spellen aan een online casino leveren, is het ook belangrijk dat de spellen up-to-date zijn. Daarom bekijken we of de beste online casino's met spelontwikkelaars werken die innovatief zijn op het gebied van grafische vormgeving en technische uitvoering van de spellen. Ook moeten de spelleveranciers de spellen extra aantrekkelijk hebben gemaakt met populaire thema's, zoals sport of films. De speciale features die aan spellen meegegeven worden, kunnen er ook voor zorgen dat een casino voor een bepaald spel van een softwareleverancier kiest.

Daarnaast is het belangrijk dat spelproviders meegaan met de tijd en hun spellen dus ook geschikt maken voor het spelen op je mobiele telefoon. Een aantal leveranciers speelt op het mobiel cadino spelen in en ontwikkelen spellen die je alleen maar op je mobiele telefoon kunt spelen. Dat is een leuk voordeel voor jou als speler, omdat je dan niet alleen profiteert van een spel dat gebaseerd is op de nieuwste technieken. Je maakt vaak ook nog eens kans op een extra bonus als je dat spel op je mobiele telefoon speelt.

De klantenservice

De kwaliteit en betrouwbaarheid van een online casino komt eveneens tot uiting in de bereikbaarheid van de klantenservice. Als je een vraag hebt, bijvoorbeeld over het aanmaken van je spelersaccount of tijdens het uitbetalen van je winst, is er niets zo vervelend om geen contact te krijgen met de klantenservice.

De casino's uit onze lijst zijn allemaal 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Dat kan in ieder geval altijd via de live chat, die je via het speciale icoontje op de website kunt openen. In de meeste situaties krijg je direct een reactie van een medewerker. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat het wat drukker is, waardoor je een paar minuten moet wachten op een antwoord.

In de tussentijd kun je kijken of de website een pagina heeft met veel gestelde vragen. Hier vind je antwoorden terug op veel voorkomende zaken, zoals vragen over de verschillende betaalmethodes. Ook voor vragen over het registreren als nieuwe speler of als je iets wilt weten over de bonusvoorwaarden kun je op deze pagina terecht. Wil je een uitgebreider antwoord of wil je formulieren naar de klantenservice sturen, maak dan gebruik van het mailadres dat je bij de contactgegevens van het online casino op de website vindt.

Het mobiele casino

De term mobiel casino klinkt als een heel eigen casino. Maar niets is minder waar. Het mobiele casino is de site van het online casino uit onze lijst dat je op je mobiele telefoon opent. Er bestaan online casino's die een speciale app hebben om casinospellen te spelen op je smartphone. Het nadeel daarvan is dat je de app hiervoor speciaal op je telefoon moet installeren en dat je daardoor ruimte in het geheugen van je smartphone kwijt bent aan deze app. Een eenvoudige oplossing is dan om de website gewoon in de browser van je mobiele telefoon te openen. De goksites uit onze beoordeling hebben allemaal een website die daar geschikt voor is.

Hoe werkt het? Je typt de domeinnaam van de site in je browser en de site opent zich. Navigeren gaat eenvoudig en je hebt een goed overzicht van alle functies. Dat geldt niet alleen voor de informatie die je opvraagt in je spelersaccount, maar ook voor het spelaanbod, het contact zoeken met de klantenservice en het uitbetalen van je winst.

Speelplezier staat voorop

Na een grote optelsom van alle belangrijke punten voor de beoordeling van het beste online casino mogen we natuurlijk niet vergeten dat jij als speler gewoon een hele fijne speelervaring wilt hebben. Alle bovengenoemde zaken dragen daar aan bij, maar uiteindelijk komt het ook neer op je eigen beleving. Vind je de website van het online goksite aantrekkelijk en kun je de spellen die je wilt spelen gemakkelijk vinden? Een goed casino heeft niet alleen de spellen duidelijk geordend op de site. Je moet ook met een zoekfunctie kunnen zoeken naar de naam van het spel of de leverancier. Als het casino dan ook nog eens een leuk thema heeft, in sprekende kleuren, dan is dat wat ons betreft alleen maar een voordeel.

Veelgestelde vragen

V: Wat is het beste Nederlandse online casino?

A: Kijk voor het beste online casino naar onze review. En kies een casino dat bij je past wat betreft spelaanbod, bonus of betaalmethode.

V: Kan ik echt geld winnen bij het spelen van casinospellen in Nederland?

A: Bij de online goksites uit onze lijst win je echt geld. Ook als je aan de rondspeelvoorwaarden van de bonus hebt voldaan, wordt de winst omgezet in geld.

V: Wat is het veiligste online casino om in Nederland te spelen?

A: Alle casino's uit onze beoordeling beschikken over een vergunning, hebben betrouwbare betaalmethodes en beveiligde sites. Je speelt dus altijd veilig.

V: Accepteren de geteste casino's Nederlandse spelers?

A: De casino's die in onze top vijf van beste Nederlandse online casino's staan, accepteren allemaal Nederlandse spelers. Je betaalt ook in Euro's.

Disclaimer: Gelieve verantwoord te gokken. Hulp bij een gokprobleem dan bel hier 0900 217 77 21