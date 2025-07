5 handige techgadgets voor je huisdier

Je houdt van techgadgets, maar als je hond met je smartphone in zijn bek aankomt, is dat meestal niet zo’n goed teken. Gelukkig zijn er ook gadgets speciaal voor je huisdier. We hebben vijf toffe gadgets uitgezocht die ook echt meerwaarde kunnen bieden.

Slimme voederbak

Als je op vakantie gaat, dan kun je natuurlijk niet gewoon een slimme voederbak aanzetten en dat is het: je dier heeft ook aandacht en andere dingen nodig, maar het is wel handig voor wie nog wel eens te veel haast heeft in de ochtend of gewoon wil zorgen dat zijn of haar dier op afstand altijd wat eten kan krijgen. Daar kun je een slimme voederbak voor inzetten. Zeker eentje met een camera is leuk, want daarmee kun je je huisdier ook nog op afstand bekijken terwijl je hem blij maakt met brokjes.

AirTag

Er zijn allerlei ingewikkelde halsbanden waar GPS in zit, maar je kunt er ook gewoon voor kiezen je hond een AirTag om te doen. Er zijn mogelijkheden om Apple’s tracker in een soort mini-hoesje te doen en met een sleutelhanger aan de halsband van je hond te bevestigen. Zo kun je je Beagle die weer eens de benen heeft genomen toch snel terugvinden. Vergeet ook niet te kiezen voor een halsband met led erin, zodat je hond in het donker ook goed te zien is als je naar hem op zoek bent.