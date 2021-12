​Huisdieren-Facebook Petbook kan ook voor jou dé uitvinding zijn

Facebook schijnt een handelsnaam te hebben vastgelegd: Petbook. Dat betekent ofwel dat het van plan is om die handelsnaam tegen anderen te gebruiken die Petbook starten (het is Facebook niet vreemd om andere ‘book’-en het zwijgen op te leggen). Maar, het kan ook betekenen dat er een Facebook speciaal voor huisdieren komt. Dat is positief voor zowel fans als haters van huisdieren.

Social medium voor dieren

Dieren en mensen zijn niet helemaal hetzelfde. Zelfs dieren met duimen zijn niet in staat om een social media-profiel bij te houden. Geen wonder dus dat hun baasjes dat vaak voor ze doen. Soms zelfs in de eerste persoon, waardoor het lijkt alsof die ene goudhamster of die schele chihuahua zelf de captions bij zijn social post tikt. Het is voor mensen die hetzelfde doen voor hun huisdier heel normaal en leuk, maar als je niet zo thuis bent in die wereld, dan is het waarschijnlijk toch even schakelen.

Wat Facebook precies met de vastgelegde handelsnaam Petbook van plan is, dat weten we nog niet. Het is vastgelegd in Mexico en Europa. Als het niet is om anderen te dwarsbomen maar om een eigen uitvinding te lanceren, dan wordt er dus gedacht aan een aparte app voor huisdieren op Facebook. Zou dat een aparte Facebook zijn, of zou het een dependance zijn binnen het bestaande social medium?