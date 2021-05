Deze 7 dieren hebben de meeste volgers op Instagram

Je zou misschien denken dat de hype rondom dieren op Instagram na een tijdje zou afnemen, maar ze blijven gewoon komen. Dat vinden wij helemaal niet erg, want de accounts zijn vaak heel vermakelijk en aandoenlijk. Het zijn trouwens niet alleen honden en katten die het goed doen op The Gram, ook cavia's, vogels en reptielen hebben fans. Wij doken in de populairste accounts. Deze dieren hebben hun doorbraak te danken aan Instagram en hebben blije baasjes. Want met zoveel volgers kun je er wel een verdienmodel aan koppelen. Sommige eigenaren gaan wel heel ver om te scoren met hun dier. Maar kijk en oordeel vooral zelf. En vermaak je vooral. Want dat is wat ons betreft nog steeds het leuke aan deze accounts.

De populairste dieren op Instagram

Ze hebben meer volgers dan jij. Soms hebben ze er zelfs miljoenen. Ze worden petfluencers genoemd en hun feed is aantrekkelijk, de foto's zijn schattig en de baasjes weten precies wat ze doen. Hier gaan we!

1. Jiff Pom - 10,2 miljoen volgers

Wij begrijpen wel waarom Jiff Pom zoveel volgers heeft. Het hondje is onwijs schattig en verschijnt in allerlei outfits op Instagram. Er is merchandise te koop en de pomeriaan wordt waarschijnlijk van alle gemakken voorzien de rest van zijn leven. Natuurlijk heeft 'ie ook een blauw vinkje, zodat je zeker weet dat je de 'echte Jiff' volgt.