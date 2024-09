5 cadeaus die altijd leuk zijn om te krijgen

Een cadeau voor iemand kopen kan een grote uitdaging zijn. Misschien is iemand helemaal duurzaam en vallen daardoor veel cadeautjes af, of heb je te maken met een religie waardoor de standaard fles drank die je altijd meeneemt naar een feestje niet geschikt is. Er zijn cadeaus die altijd leuk zijn om te krijgen. Dit zijn ze.

Een fles olijfolie

Je kunt natuurlijk naar de Dille & Kamille gaan en daar allerlei gekke sausjes en oliën kopen, maar als iemand niet echt een keukenprins(es) is, dan maak je iemand er niet blij mee. Een fles olijfolie daarentegen, daar kan je bijna niet verkeerd mee gaan. Zelfs als iemand niet per se een topkok is, dan kan diegene een goede scheut olijfolie altijd toevoegen aan een salade. Of er met een beetje zout erbij een dip van maken voor de korstjes van pizza. Een mooie fles olijfolie is een heel zeker cadeau: bijna niemand kan niet tegen olijfolie en het is ook nog glutenvrij en vegan.

Een VVV-bon

Het is een gouden oude, maar dit cadeau komt altijd van pas. De VVV-cadeaukaart kun je uitgeven bij veel meer winkels dan de VVV alleen. Je kunt het zelfs naast duizenden winkels ook gebruiken voor een dagje uit. Dat de cadeaukaart ook nog eens onbeperkt geldig is, maakt het helemaal een ideaal cadeau. HEMA, Bijenkorf, bol, Zalando en zelfs Thuisbezorgd zijn allemaal plekken waar de ontvanger de cadeaubon kan besteden. Goed om te weten is dat de fysieke VVV-bon in fysieke winkels kan worden besteed en de digitale alleen in webshops.

Kaarsen

Een lekkere geurkaars, een dikke kaars met een grappige tekst of afbeelding: kaarsen zijn een leuk cadeau om te geven, mede omdat je er alle kanten mee op kunt qua prijs. Een dure Yankee Candle-kaars of gewoon een grappig exemplaar van de Xenos: voor elk budget is er wel een geschikte kaars die toch feestelijk is om te geven. Ze zijn ook leuk om te krijgen, omdat het je inspireert om wat vaker een sfeervol kaarsje aan te zetten. Geeft meteen een heel andere ambiance in huis.

Een waterfles

Een waterfles is altijd handig om te hebben, ook als je er al twee hebt: zeker als je een mooie thermovariant geeft, dan kan de ontvanger zowel koude dranken koud houden als warme dranken warm houden. Een waterfles kan bijvoorbeeld handig zijn in de sporttas, terwijl iemand in zijn kantoor ook nog een waterfles heeft. En zit de ene in de vaatwasser, dan kan de andere worden gebruikt. Je denkt misschien niet snel aan dit cadeau, het is ook wel heel praktisch, maar je kunt er desondanks niet snel mee de fout ingaan.

Geurstokjes

Het is zeker in de laatste jaren enorm toegenomen in populariteit, mede dankzij Rituals. Waar een douchegel soms de boodschap kan geven dat iemand niet lekker ruikt, of de plank mis kan slaan omdat iemand een heel specifieke voorkeur heeft voor douchegel, heb je met geurstokjes minder snel problemen. Ze zijn subtiel, je zet ze ergens in een hoek van de kamer en er wordt een lekker odeur verspreid waardoor die kamer heerlijk ruikt. Ze zien er soms ook nog eens heel bijzonder uit: een tof cadeau dat het altijd goed doet.