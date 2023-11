​Inspiratie voor je verlanglijst: 8 geweldige cadeaus voor nerds

Het is geen straf om een nerd te zijn anno 2023: popcultuur is razend populair, iedereen kijkt films en series, superhelden zijn tof en gamen is ook aanzienlijk meer geliefd dan dertig jaar geleden. Een cadeau bedenken voor een nerd is dan ook niet zo moeilijk, maar mocht je toch wel wat inspiratie kunnen gebruiken, misschien omdat je zelf die geek bent die een verlanglijst moet maken, dan zijn wij er met 8 toffe ideeën. 1. Movie Night Menus Veel mensen houden van films, maar je moet wel écht van films houden als je ook de gerechten uit die films gaat maken. Toch is het wel heel tof om dat wel te kunnen doen. Iedereen die Chef wel eens heeft gezien, weet hoe heerlijk het kan zijn als mensen over eten praten, en ook eten. In het boek Movie Night Menus leert je allerlei iconische filmgerechten zelf te maken. En het is ook nog een leuk cadeautje voor een klein bedrag: het kost ongeveer 20 euro.

2. AstroReality Mars-globe Dit is waarschijnlijk niet een cadeau waar je heel makkelijk aan kunt komen, maar onmogelijk is het zeker niet. De AstroReality Mars-globe is een slimme globe die schaal 1:122.983.333 is van de planeet Mars. Een geweldige eyecatcher voor in huis, want deze globe heeft heel veel detail. Daarnaast is de globe via een app op je telefoon te bedienen en dankzij augmented reality komt Mars dan helemaal tot leven. En hij is niet eens zo heel duur: je bent er minder dan 100 euro aan kwijt.

3. De LEGO Avengers Toren We zijn er dit jaar een beetje verliefd op geworden en daarom moeten we hem noemen in deze verlanglijst. Het is een bizar duur cadeau, maar de LEGO Avengers Toren van 500 euro is wat ons betreft een van de meest epische LEGO-sets allertijden. Niet alleen vanwege het Marvel-onderwerp en -ontwerp, maar ook het feit dat er een heel leger aan minifigures inzitten. En dat ook nog van allemaal bekende gezichten uit films die we al meer dan een decennium kijken en comics die we misschien nog wel langer lezen. Het is een pracht build, een pracht bouwwerk om neer te zetten en dus ook een prachtcadeau.

4. Steam Deck Er zijn veel pogingen geweest om ook een soort Steam Deck te maken, maar er is maar één handheld die echt veelzijdig is en dat is Steam Deck (naast Nintendo Switch, maar die is weer van een heel ander niveau). Steam Deck laat je een enorm grote hoeveelheid Steam-games spelen on the go. Dat is aanzienlijk beter dan veel andere handhelds kunnen, en helemaal vergeleken bij bijvoorbeeld de nieuwe PlayStation Portal heeft Steam Deck echt meer entertainment te bieden, ook als je niet thuis bent.

5. Marvel Greatest Comics-boek We hadden het net al even over Marvel: mocht je echt fan zijn van comics, dan is dit een mooi verzamelwerk om te hebben. In het Marvel Greatest Comics-boek krijg je 100 comics van Marvel waarbij je iconische comics te lezen krijgt die ook op veel andere popcultuur-uitingen invloed hebben gehad. Het zijn de iconen van Marvel en die wil je niet alleen hebben, je wil ze gelezen hebben. En dan het liefst wel in hardcopy, in plaats van op epub.

6. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom collector’s edition Gamers opgelet, want The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is een van de beste games van het jaar en het is sowieso de beste Collector’s Edition die we dit jaar zagen. Niet te overdreven en echt eentje voor de fans. En ja, de game zit erin, dus daar ben je sowieso wel even zoet mee.

7. Too Faced - Cosmic Crush oogschaduw Geeks die wel eens een make-upje dragen zullen blij zijn met de Cosmic Crush-oogschaduw van Too Faced. Too Faced weet altijd precies welke goede kleuren ze moeten kiezen, maar ook hoe ze die make-up moeten noemen en hoe het voelt. Too Faced is echter niet heel goedkoop en dat maakt het een leuk cadeautje. Zeker dit uitgebreide oogschaduwpalet, dat een naam heeft die zeer geschikt is voor ruimteliefhebbers.

Ooh it's Tuesday! Hot on the heels of Anastasia Cosmos last week Too Faced has released their version. Cosmic Crush. I'm not sure a bunch of neutrals with a pop of colour screams cosmic but the packaging is fun. Not at Mecca yet but my pick $94ish. pic.twitter.com/8EP8eBc5O7 — Monkey Business! (@EradicationM) July 18, 2023

8. Sgile robot Het is eigenlijk een speelgoedrobot, maar hij ziet er leuk genoeg uit om neer te zetten. Je kunt hem ter vermaak aanzetten, maar ook alleen als decoratie is de Sgile robot erg leuk. Hij doet een beetje denken aan de echte robot Pepper en dat maakt het een leuke referentie, zeker als je fan bent van deze Japanse robot, die ook nog reageert op gebaren.

Nog een wildcard, want je kunt natuurlijk ook altijd kiezen voor sokken. Sokken tijdens de feestdagen zijn als peper en zout. Zeker nu Happy Socks een samenwerking heeft met Star Wars is het extra aantrekkelijk geworden om cadeau te geven voor die geek die jij op je lootje hebt staan. Veel mensen lopen tegenwoordig met Happy Socks, want die witte sportsokken zijn ook maar zo-zo. En als ze dan ook nog met Darth Vader zijn: kom maar op.