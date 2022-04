​3x de mooiste Europese eilanden

Eindelijk hoeven we onze reisplannen niet meer alsmaar opnieuw in de koelkast te stoppen. Reizen binnen én buiten Europa gaat weer bijna even vlot als voor de pandemie en dus wordt het hoog tijd om er terug op uit te trekken! Sam van Checkoutsam.nl bezocht al heel wat eilanden in onze Europese zeeën en tipt hieronder zijn favoriete archipels. Je hoeft echt niet ver te vliegen om omringd te zijn door doorzichtige oceanen en parelwitte stranden!

1. Cycladen - Griekenland

Van alle Griekse eilanden zijn de Cycladen mijn favoriet. Deze groep van 39 (!) eilanden ligt zo’n 150 kilometer ten zuiden van Athene en kan hierdoor genieten van een mediterraan klimaat.

Toch zijn eilanden zoals Mykonos, Santorini, Paros en Naxos veel meer dan alleen zon en paradijselijke stranden! Belangrijke archeologische opgravingen en cultuur uit deze streek hebben namelijk een groot deel van onze westerse beschaving gevormd. Daarnaast zijn ook de witgekalkte dorpjes, de fenomenale vergezichten en het overheerlijke eten een publiekslieveling.

Ik raad wel aan om even buiten het hoogseizoen (de zomermaanden) te reizen. Anders kan het op sommige eilanden (vooral Santorini en Mykonos) héél erg druk worden…

Wie de bloemetjes wil buitenzetten, moet absoluut naar Mykonos. Ben je meer op zoek naar romantiek? Dan is Santorini een aanrader. Wil je vooral rust en genieten van de mooie landschappen? Kies dan één van de 22 andere bewoonde eilanden of ga Robinson Crusoe achterna op de 15 onbewoonde pareltjes.

2. Canarische eilanden – Spanje

Ik mocht de Canarische eilanden voor verschillende maanden als mijn thuis beschouwen en dus spreekt het voor zich dat ik hier veel ontdekkingen deed! Op de Check Out Sam reisblog vind je dan ook heel wat meer uitgebreide gidsen en info.

Te veel mensen denken dat deze archipel alleen voor zonnekloppers en strandliefhebbers is, maar niets is minder waar! Regel een huurauto en ontdek de ongerepte vulkaan- en berglandschappen of ga op zoek naar pittoreske dorpjes waar cultuur en gewoontes hoog in het vaandel worden gedragen.

Elk eiland is enorm verschillend. Lanzarote is ruig en rotsachtig met spectaculaire landschappen, terwijl Tenerife veel meer groen en fenomenale stranden heeft, maar ook mag opscheppen met het hoogste punt van Spanje (dat bovendien ook nog eens een vulkaan is!!). Gran Canaria heeft dan weer bijzondere bergen in het binnenland en waanzinnige uitzichten in het noorden.

Vergeet ook de kleinere eilanden niet, waar de natuur vaak nog ongerepter is en toerisme geen gehele gebieden heeft ingepalmd. Met een beetje geluk (of net niet?) zie je misschien wel een vulkaanuitbarsting met je eigen ogen!

3. De Azoren - Portugal

De Azoren staan niet meteen bekend als zonbestemming (hoewel het er in de zomermaanden wel echt mooi weer kan zijn!), maar de natuur is hier zo overweldigend mooi dat het niet uit dit lijstje mag ontbreken.

Beeld je duizenden tinten groen, geel, blauw, bruin, grijs en zwart in en een oorverdovend gekwetter van duizenden vogels. Op de Azoren worden al je zintuigen verwend met een indrukwekkend spektakel zoals alleen Moeder Natuur dat kan opvoeren.

De gehele archipel bestaat uit negen eilanden waarvan ik er zelf vier bezocht. Elk eiland is echt helemaal anders en daardoor vallen ze ook moeilijk te vergelijken. De vulkaanlandschappen en groene valleien zijn telkens helemaal anders en stuk voor stuk het ontdekken waard.

Natuurlijk heeft Moeder Aarde nog veel meer mooie plekjes om te ontdekken. Op Check Out Sam vind je nog veel meer inspiratie over leuke eilanden (binnen en buiten Europa!) en andere leuke plekjes. Want geef toe: al dat moois vraagt er toch gewoon om om bezocht te worden?!

[Fotocredits - Culipix © Adobe Stock]