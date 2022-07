​3 tips bij het kopen van kunststof kozijnen

Wanneer een huis op de website Funda staat zal je zien dat er een aantal dingen specifiek benoemd worden. Denk aan HR++ glas voor de ramen, vloerverwarming en ook kunststof kozijnen. Vooral die laatste is een opvallende, want wat is precies de toegevoegde waarde van kunststof kozijnen? We leggen het je graag uit aan de hand van drie tips om kozijnen te kopen. Zo weet je direct waar je op moet letten als je je kozijnen laat vervangen en wat de voordelen hiervan zijn.

Voordelen wat betreft de prijs

Kunststof kozijnen zijn een goed voorbeeld van een voordelige investering met de meeste voordelen. Dit type kozijnen zijn namelijk een stuk goedkoper dan houten of aluminium kozijnen, maar werken ontzettend isolerend en hebben een lange levensduur. Ga er maar vanuit dat deze kozijnen je energierekening gaan verlagen en minimaal vijftig jaar meegaan! Je hoeft er voorlopig dus echt niet naar om te kijken. Een ander bijkomend voordeel van de lage kosten van kunststof kozijnen is dat je ze nauwelijks hoeft te onderhouden. Dit scheelt dus ook weer kosten op de langere termijn. Kortom, het kostenplaatje is zeer aantrekkelijk bij dit type kozijnen.

Laat het door een specialist plaatsen

Kunststof kozijnen kun je vaak niet zomaar zelf plaatsen. Je zal dit echt door een specialist moeten laten doen, omdat het vakwerk betreft. Deze zal je oude kozijnen verwijderen en plaatsmaken voor de nieuwe kozijnen. Het moet precies zo passen dat er geen kieren zijn, want dan heb je echt een probleem. Het is helaas niet een kwestie van de boel dichtkitten in dat geval. De kosten hiervan kunnen flink hoog zijn. Houd ongeveer rekening met dezelfde prijs als de kozijnen zelf, waardoor de investering dubbel zo groot wordt.

Bezoek eerst een showroom

Wanneer je kunststof kozijnen wilt kopen voor je hele huis is het een goed idee om eerst eens langs een showroom te gaan. Je hebt kunststof kozijnen in allerlei uitvoeringen, kleuren en soorten. Hierdoor kun je ze beter eerst goed in het echt en van dichtbij bekijken, voordat je deze investering doet. Zoals we eerder al vermelden gaat deze investeringen tientallen jaren mee, dus de kans dat je deze kozijnen nóg eens gaat vervangen is zeer klein. Je mag hierom best een beetje selectief en kritisch zijn op je aankoop.

In een gespecialiseerde showroom kun je diverse varianten vergelijken, zodat je zeker weet dat je een juiste keuze maakt. Zo kun je er nog jaren van genieten!