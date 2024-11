Zo speel je Pokémon TCG Pocket in Nederland op je telefoon

De hele wereld heeft het over Pokémon TCG Pocket, in 9 dagen werd het al 30 miljoen keer gedownload, maar in Nederland en België kun je het niet spelen. Althans, niet via officiële wegen, want het kan stiekem prima. Dit is hoe je Pokémon TCG Pocket toch op je telefoon zet en gewoon speelt.

Pokémon TCG Pocket

TCG staat voor Trading Card Game en dat is belangrijke informatie, want dat is wel hoe deze Pokémon-game werkt. Het is niet zoals je gewend bent dat je rondloopt en dan een wilde XXX (vul hier een Pokémon naam in) tegenkomt en moet vechten: het gaat veel meer om de kaarten.

Pokémon-kaarten zijn op dit moment een nog grotere hit bij kinderen dan Air-Up-flessen, en naast dat kinderen ze willen verzamelen om mee te spelen, zien we op YouTube de ene na de andere video verschijnen van mensen die pakjes Pokémon-kaarten gewoon uitpakken. Leuk om mee te kijken wat er in de verrassing zit, en natuurlijk stikjaloers te zijn als er een zeldzame kaart tussen zit die hartstikke veel geld waard is.