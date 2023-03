​Zack Snyder onthult roleplaying-game naast Rebel Moon-film

Zack Snyder heeft een enorm creatief brein. Hij is bekend geworden door onder andere de Zack Snyder-cut van zijn film Justice League (die hij helaas vervroegd moest verlaten), maar ook van Dawn of the Dead en 300. Momenteel ontwikkelt hij voor Netflix een film genaamd Rebel Moon en die blijft niet op zichzelf staan. Hij onthulde in een podcast dat er een gigantische roleplaying-game in ontwikkeling is die in hetzelfde universum plaatsvindt.

Rebel Moon Rebel Moon is een science-fiction-film die qua opzet doet denken aan The Avengers, want Sofia Boutella speelt een vrouw die anderen van allerlei planeten nodig heeft om samen een vuist te bieden tegen de legers die haar thuisplaneet terroriseren. Naast Boutella zijn ook Charlie Hunnam en Stuart Martin deel van Rebel Moon. De film wordt op streamingdienst Netflix verwacht op 22 december 2023. En nu komt Snyder dus met nog een extra project erbovenop: die game. Hij laat er nagenoeg nog niets over los: hij zegt dat het een gigantische game wordt, niet zomaar een casual spelletje. Klinkt alsof het een spel wordt dat niet onder Netflix Gaming zal vallen, want dat is tot op heden toch echt wel een locatie voor casual spellen, in plaats van groteske game-ervaringen. Aan de andere kant lijkt het echt Netflix-franchise te gaan worden, dus wie weet verrast de streamingdienst ons.

Roleplaying-game Het spel belooft in ieder geval niet de film te volgen, maar wel in hetzelfde universum te spelen. Grappig genoeg wekt de opmerking van Snyder over de grootte van de game eerder zenuwen en zorgen op dan optimise. RPG’s zijn heel complex om te maken, zeker als je er niet heel veel ervaring mee hebt. Nu zal Zack Snyder niet zelf gaan zitten programmeren, maar hij zal ook zeker niet de enige zijn die zich ooit heeft verkeken op wat er komt kijken bij het maken van een roleplaying-game. Het zijn vaak spellen die enorm lang in ontwikkeling zijn, dus of het de releasedatum van december dit jaar ook haalt, dat is de vraag. Aan de andere kant is Zack met Rebel Moon misschien wel een reeks en universum aan het opbouwen, waardoor het niet erg is als de game tussen bijvoorbeeld twee films in uitkomt. Maar goed, eerst maar eens die eerste film afwachten om te kijken hoe tof dit universum in ‘werkelijkheid’ is.