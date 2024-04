Xbox krijgt een AI-chatbot die nu al tegenvalt

Microsoft is van plan om een virtuele chatbot aan zijn Xbox-gameconsole toe te voegen. Het gaat dan om een chatbot die door middel van kunstmatige intelligentie helpt bij de klantenservice. Denk bijvoorbeeld aan vragen die mensen hebben over aankopen, of zelfs het helpen met het geven van geld terug op game-aankopen waar men niet tevreden mee is.

Microsoft is working on an Xbox AI chatbot https://t.co/IfpXSUgNGX

AI-chatbot van Xbox

Het is geen verrassing dat Xbox met zoiets komt, al is het wel een wat brave keuze. Hoe tof zou het zijn als je die AI-chatbot er ook bij kunt halen wanneer je vastzit in een game, of wanneer je gewoon even wil weten wat je vrienden aan het spelen zijn. Dan komt een AI-chatbot pas echt goed van pas. Het doet ons denken aan de tijd dat je nog een hulplijn kon bellen met je vaste telefoon om dan advies te krijgen over hoe je in een spel verderkwam: de tijd voor het internet, voor walkthroughs en YouTube-video’s.

Tegen The Verge stellen mensen dat de software-gigant een AI-chatbot test die dus vooral vrij eenvoudige klantenservice-vragen zal beantwoorden. Wel zou het een soort personage worden, waardoor het iets meer persoonlijkheid krijgt. Het wordt op dit moment intern getest en is nu nog een prototype, maar het komt er dus wel aan voor gamers. "We testen een Xbox Support Virtual Agent, een intern prototype van een geanimeerd personage dat Xbox Support-onderwerpen kan bevragen met stem of tekst", zegt game-AI-verantwoordelijke Haiyan Zhang van Xbox. "Het prototype maakt het makkelijker en sneller voor spelers om hulp te krijgen bij ondersteuningsonderwerpen met behulp van natuurlijke taal, waarbij informatie wordt overgenomen van bestaande Xbox Support-pagina's."