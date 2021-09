Wanneer komt Apple eens met een gamemodus voor iPhone?

Do Not Disturb

Apple’s iPhone heeft wel modi waarmee je niet gestoord kan worden. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat je telefoon in merkmodus gaat en dat betekent dat je allerlei privé-apps als het ware uitschakelt: daar krijg je even geen meldingen (of oproepen) van.

Andersom kan ook: als je om 5 uur je laptop dichtklapt, dan schakel je je iPhone over naar je privétijd en ontvang je je juist even geen werkmailmeldingen meer. Erg handig, maar waarom is er geen gamemodus op iPhone?

Maak je eigen gaming modus op iPhone

Het is wel mogelijk om zelf een soort gamemodus te maken. Je kunt in het Do Not Disturb-menu van de iPhone bij de optie ‘Silence’ kiezen voor ‘Always’ en bij ‘Allow Calls’ ga je voor ‘No One’. Open vervolgens de Siri Shortcuts-app en selecteer Automation > tik de plus om ‘Create Personal Automation’ te selecteren en scroll naar beneden. Bij ‘Open App’ kies je vervolgens de relevante spellen waarbij je niet gestoord wil worden, kies ‘Add action’ en dan ‘Do not disturb’.

Op die manier kun je volop gamen zonder te worden gestoord. Het grote verschil met Android blijft wel dat je de mogelijkheid niet automatisch zal zien uitschakelen wanneer je de game sluit, dus je moet dat elke keer handmatig uitschakelen na het spelen.