Waarom Avatar: Frontiers of Pandora op je verlanglijstje hoort

We hebben er lang op moeten wachten, maar we hebben dit jaar eindelijk de tweede Avatar-film van James Cameron ‘gekregen’. En die stelde niet teleur. Voor we het volgende cadeau van de regisseur krijgen, duurt nog wel even: 2024. Maar er is hoop: er is een game. De historie van Avatar-games is niet al te slecht, maar wat er nu aankomt, belooft wel een pareltje te worden. Deze game zou best eens op je verlanglijstje mogen staan, maar laat ons eerst uitleggen waarom je Avatar: Frontiers of Pandora moet gaan noteren.

Je bent een Na’vi In deze game kom je op een best interessant moment in het leven van je hoofdpersonage terecht. Ze is namelijk net meer dan een decennium gekidnapt geweest en komt nu terug bij de Na’vi waar ze eigenlijk altijd bij hoorde. In het spel leer je samen met haar hoe het allemaal werkt bij deze soort en dat voelt bekender dan wanneer je meteen als doorgewinterde Na’vi in de game moet stappen.

Het wordt een fijne mix We kunnen natuurlijk niet voorspellen of dit een briljante game wordt, maar je kunt op basis van een aantal factoren wel bedenken of het spel een beetje ‘rijk’ zal voelen. Aangezien het waarschijnlijk heel verhalend wordt, maar tegelijkertijd ook boordevol actie en wat puzzelen of tactiek, lijkt het een game te worden met een goede mix, zodat er voor iedereen wel iets is om te kunnen waarderen. Zo zou er ook een vrij uitgebreide character creator inzitten, al blijft de ondertoon natuurlijk wel: blauw.

Die nieuwe trailer We hebben al wat trailers gezien van het spel, maar bij de State of Play van gisteravond wist de nieuwe trailer (een combinatie van gameplay en cinematics) vele kaken naar beneden doen vallen. Het ziet er erg mooi uit. Van de gezichtsclose-up aan het begin tot het vliegen door de lucht later: Pandora lijkt bijna nog mooier dan in de films. De trailer vind je in dit artikel als bovenste video.

Als zoethoudertje Zoals we aan het begin van dit artikel al zeiden: het duurt wel even voordat de volgende Avatar-film er komt. Je kunt natuurlijk nog een keer naar The Way of Water kijken of naar de eerste Avatar-prent, maar daar ben je na een paar uur wel weer klaar mee. Wat dacht je van een game waarin je veel meer uren kwijt kunt? Hoeveel ongeveer, dat is nog onbekend, maar sowieso wel meer dan de films, aangezien het een openwereldgame is.

Het spel verschijnt op 7 december We zullen je het lekker maken met de special edition van dit spel besparen, maar een andere reden waarom deze game op je verlanglijstje thuishoort, dat is omdat hij op een perfect moment uitkomt: 7 december. Niet veel gamemakers durven het aan om ‘pas’ in december te verschijnen: meestal wordt voor november gekozen, maar 7 december is helemaal goed: lang genoeg om te worden gekocht voor onder de kerstboom. Of voor een decemberverjaardag, want daar zijn er ook altijd erg veel van,