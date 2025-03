V-Bucks, Robux: je hoeft straks niet meer om te rekenen in games

De EU wil dat gamemakers in item shops aangeven wat items kosten in euro’s. Het is de bedoeling om dit te doen zodat mensen meer inzicht hebben in wat de werkelijke kosten zijn van het aanschaffen van in-game items. Nu komen gamemakers er nog mee weg om alleen de in-game valuta te tonen voor de items, maar dat mag van de Europese Commissie wel over zijn.

In-game valuta

Naast de kosten in de valuta die in die game wordt gebruikt, moet ook duidelijk worden gemaakt wat een item kost in de echte wereld. Immers koop je in-game geld ook met je echte geld, dus is het eerlijker om aan gamers te laten zien wat ze precies betalen voor items. Het is anders steeds terugrekenen en daar worden sneller fouten in gemaakt. In ieder geval is het moeilijk om dan het overzicht te houden.