Trifox review: het Belgische antwoord op Crash Bandicoot

De laatste tijd zijn indiefilms enorm populair, maar dat is iets wat we natuurlijk al jaren weten van indiegames . Die pakken het misschien wel vaak wat kleiner aan: ze durven meestal wat meer. Hoewel Trifox van het Belgische Glowfish Interactive zeker niet enorme risico’s neemt, is het wel een van de leukere indiegames die we het afgelopen half jaar hebben gezien. Dit is waarom.

Crash Bandicoot

Zoals de kop al aangeeft: het spel Trifox lijkt heel erg op Crash Bandicoot. Op alle juiste manieren. Het heeft diezelfde actie-avonturengameplay met platform-elementen. En ja, het is een bandicoot, maar stiekem lijkt ook het hoofdpersonage uit die game wel een beetje op een vos. Trifox geeft je heel veel gevoelens van nostalgie, terwijl het toch weer als een fris avontuur voelt.

Het is wel een kort avontuur. We vallen maar met de deur in huis: je bent er in zes uur echt wel doorheen. Dat is geen ramp: het gaat om de ervaring en wetende dat dit spel maar van een kleine studio komt, is het alsnog een hele prestatie gezien de rijkdom die je voelt wanneer je deze game doorkruist. Die rijkdom komt wel vooral van de omgevingen en het mooi uitziende personage: verder is er geen enorm emotionele backstory te ervaren.

Maar ja, laten we niet vergeten dat dit een indiegame is, gemaakt door een handjevol mensen. Mensen die een idee hadden en dit zo veel mogelijk hebben uitgewerkt tot iets waar ze zelf heel trots op zijn. En ook mogen zijn. Trifox vergelijken met Crash Bandicoot is een groot compliment: is het ook in alle opzichten zo gelikt als Crash? Nee. Maar dat kun je ook niet verwachten van een game die een paar tientjes kost. Het is juist fijn dat deze game niet een soort crash van prikkels op je is, maar gewoon een leuke game om lekker ontspannen te doen, zonder dat je onderlip of je controller kapot hoeft te worden gemaakt. Een game om weer ouderwets plezier aan te beleven, en dat mag best een beetje hersenloos zijn.