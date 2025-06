Switch 2 een korte batterijduur? Nintendo zegt dat het een bug is

Nintendo zegt dat er een probleem is met hoe de batterijduur van zijn console wordt getoond, waardoor je denkt dat hij al bijna leeg is, terwijl dit eigenlijk helemaal nog niet zo is. Sommige mensen kunnen nog een paar uur spelen voordat de batterij echt op is. Een bug dus.

Batterijduur wordt verkeerd weergegeven

In een ondersteuningsdocument schrijft Nintendo: “Door naar het menu Herstelmodus te gaan, zou de batterij-indicator moeten worden gereset. Als je de stappen meerdere keren hebt uitgevoerd en de batterij nog steeds een onjuiste batterij-indicatie geeft, moet de console worden opgestuurd voor reparatie.” Nintendo heeft het hiermee over deze stappen die je kunt zetten voor wanneer je op het scherm een wel heel enthousiast achteruitlopende batterijduur ziet:

Controleer of je een voldoende krachtige AC-adapter gebruikt om je console op te laden. (De Nintendo Switch AC-adapter (model HAC-002) kan worden gebruikt om de Nintendo Switch 2 op te laden wanneer deze rechtstreeks op de console is aangesloten. Vanwege verschillen in stroomuitvoer kan deze niet worden gebruikt om de Nintendo Switch 2 op te laden wanneer deze in het dock is geplaatst.) Controleer of je console de nieuwste systeemupdate heeft. Schakel de console uit. Houd de knoppen voor het verhogen (+) en verlagen (-) van het volume ingedrukt en druk eenmaal op de POWER-knop om het systeem in te schakelen. Blijf de volumeknoppen ingedrukt houden totdat het menu voor de herstelmodus verschijnt. Als je naar dit menu navigeert, wordt de batterij-indicator gereset. Schakel de console opnieuw uit door de POWER-knop ingedrukt te houden totdat deze wordt uitgeschakeld. Schakel de console weer in en check of het nu anders is met de batterij.

Accu van Switch 2 gaat niet zo lang mee

De batterijduur van Switch 2 is sowieso niet superlang: je kunt rekenen op 2 uur tot 6,5 uur, maar dit is afhankelijk van veel factoren. Wat je speelt, hoe helder je scherm staat, enzovoort. Toch is het alsnog wel weinig: de gewone Switch zat meer tussen de 4,5 tot 9 uur. Bekijk ook de onderstaande batterijtest om het goed te zien: