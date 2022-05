Stories doen hun intrede in de mobiele app van Xbox

De mobiele app van Xbox krijgt een flinke upgrade. Je kunt er straks Stories mee delen zoals je kent van Snapchat en Instagram. Uiteraard draaien die Stories niet om wat je hebt gegeten of op welk festival je bent: ze draaien volledig om wat je speelt of meemaakt in een game. Denk aan het delen van achievements, screenshots en zelfs korte gameclips.

Xbox-app

De update van de Xbox-app komt binnenkort naar iOS en Android. Eerst verschijnt hij in Australië en de komende tijd zou hij naar meer regio’s komen. Als je hem hebt geïnstalleerd, dan kun je naast je gamertag (je Xbox-naam) op het plusje tikken binnen de app om een post te maken. Vervolgens is die 72 uur lang te zien op je profiel. Het is niet helemaal zoals in Instagram, want je kunt er niet allerlei gekke stickers en teksten opzetten. Het is alleen mogelijk om een onderschrift te maken. Xbox houdt het waarschijnlijk zo simpel en clean mogelijk, zodat het ook weer scheelt in moderatie, iets waar de EU de laatste tijd zijn zinnen op heeft gezet.

Toch is het wel degelijk heel social media-achtig. Zo schrijft Microsoft: “Met Stories kun je je vaardigheden laten zien en op de hoogte blijven van je vrienden. Je kunt je favoriete gamemomenten, waaronder gameclips, screenshots en prestaties, delen met je vrienden en de Xbox-community. Je kunt ook de verhalen van je vrienden beantwoorden met een bericht of een snelle reactie.“ Een snelle reactie of een bericht dus, wat de Xbox app een stuk meer sociaal zal maken.